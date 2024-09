'Canelo' Álvarez celebra victoria ante Berlanga

Tras su triunfo por decisión unánime sobre Édgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl "Canelo" Álvarez expresó su satisfacción por el resultado, aunque reconoció que no logró el nocaut que había prometido. En una noche especial, en el mes patrio y frente a una multitud que llenó la arena, el mexicano se mostró agradecido por el respaldo de sus seguidores.

"Busqué el nocaut, al final de cuentas no se pudo dar, pero hicimos una gran pelea. Desarrollamos una gran pelea arriba del cuadrilátero y me siento muy contento y agradecido con toda la gente que vino a apoyarme", declaró “Canelo” al término del combate.

Sobre la fortaleza física de su oponente, Álvarez reconoció que Berlanga sube considerablemente de peso tras el pesaje oficial, algo que juega en su contra. "Sí, sube mucho de peso, yo en esta división no subo como ellos, pero mi experiencia y mis habilidades boxísticas salieron a flote", comentó el jalisciense.

Además, “Canelo” se refirió a un momento de conciliación con Berlanga, cuando el boricua se disculpó por su actitud durante la pelea. "Se me acercó al final y me pidió disculpas por cómo actuó. Le dije que no pasaba nada, que entendía la situación en la que estaba".

Finalmente, Canelo dedicó unas palabras a sus seguidores y su familia: "Estoy muy contento y agradecido con toda la gente por el apoyo. Voy a descansar y disfrutar de mi familia, a quienes extrañé mucho esta vez. ¡Que viva México y que vivan los latinos!", concluyó el pugilista jalisciense.

SV