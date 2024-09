'Canelo' Álvarez asegura que noqueará a Berlanga antes del round ocho

Saúl “Canelo” Álvarez ha dejado claras sus intenciones previas a su esperado combate contra Édgar Berlanga este sábado en Las Vegas. El campeón mundial mexicano aseguró que noqueará al invicto peleador puertorriqueño antes del octavo round, enviando un mensaje contundente a su rival.

“La verdad, como lo he dicho, no más de ocho. No más de ocho”, afirmó Canelo con confianza en la conferencia de prensa previa al combate. El tapatío no solo está motivado por defender sus títulos mundiales unificados, sino también por seguir cimentando su legado en el boxeo, como destacó al hablar de su trayectoria: “Es hora de poner los puntos sobre la mesa. Mucho se puede decir, mucho se puede amenazar, pero es cuestión de demostrarlo sobre el cuadrilátero”.

El combate, que marcará la pelea número 26 de campeonato del mundo para “Canelo” y la 18 como estelar en Las Vegas, tiene al mexicano enfocado en continuar con su racha de éxitos. “Sí, los números ahí están y son los que hablan al final de cuentas. Estoy muy contento, satisfecho con lo que he hecho”, expresó.

Por su parte, Berlanga ha prometido dar la sorpresa, pero “Canelo” se mostró despreocupado ante las palabras de su rival, subrayando que lo importante sucede en el ring: “Puedes hablar mucho, pero al final de cuentas las palabras sobran y mañana es la realidad”.

Este sábado, Álvarez Barragán buscará reafirmar por qué es el mejor libra por libra y cumplir con su promesa de terminar el combate antes del octavo round.

MF