“Canelo” Álvarez ansía poder pelear este año

Saúl “Canelo” Álvarez, quien acaba de separarse de Golden Boy Promotions, dijo que le urge tener actividad y estaría dispuesto a sacrificar hasta la Navidad para volver a los encordados.

En entrevista con Azteca Deportes, el boxeador jalisciense expresó que su siguiente pelea debe de realizarse antes de que termine el año. “No me importa si es el 19 de diciembre o en la misma Navidad, no me importa la verdad, lo que quiero es pelear este año y cualquier día”, dijo.

El que la función caiga en días de “vacaciones”, no le importa. “Cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa, no me interesa la fecha, pero debe de ser este año”.

Álvarez Barragán espera dar, a más tardar la siguiente semana, el nombre de su próximo rival y la fecha de su siguiente combate. Entre las posibilidades que se barajan para enfrentar al “Canelo” están los ingleses Callum Smith o Billy Joe Saunders; el estadounidense Caleb Plant, o el japonés Ryota Murata.

“No me importa quién sea el rival, lo importante es dar buenas peleas, hacer buen espectáculo. Todos los nombres que se han mencionado son de respeto, vamos a ver cuál de ellos se acomoda más. Lo que quiero es pelear y que la pelea sea buena, digna del ‘Canelo’ Álvarez”, concluyó el púgil jalisciense.

