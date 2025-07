A pesar de mostrar una cara ofensiva prometedora con seis goles en apenas dos partidos, el Atlas tiene una asignatura pendiente en este inicio del Apertura 2025: su solidez defensiva. Así lo reconoció Matheus Doria, líder de la zaga rojinegra, quien fue autocrítico respecto al desempeño del equipo en la retaguardia, luego de recibir cinco goles en los primeros dos encuentros.

"Tenemos que mejorar en ese aspecto. Sí anotamos bastantes goles, pero también hemos recibido otros cuantos. Nos sucedió lo mismo en el torneo anterior y sí tenemos que corregirlo, no solo los centrales, sino todo el equipo. Jugamos de una manera muy intensa, muy agresiva, presionamos, pero debemos defendernos mejor con la pelota", señaló el brasileño.

Doria, quien se perdió el debut por suspensión, regresó ante Cruz Azul y vivió desde la cancha el accidentado empate 3-3, en el que Atlas dejó escapar una ventaja de 2-0. "Tuvimos para hacer el tercero y liquidar en la primera parte. Lo mejor sería no recibir, ganar 1-0 y tener los tres puntos", agregó.

El central también valoró el aporte de los jóvenes, especialmente tras las recientes actuaciones de Sergio Hernández y Jorge San Martín. "Nos tocó debutar a dos porteros en dos juegos, son posiciones de mucha responsabilidad. Los vi muy bien. Eso hace crecer la competencia interna. Aun cuando uno llega como refuerzo, hay jugadores que vienen haciendo un gran trabajo. Eso es muy importante para el club".

Sobre el próximo duelo ante Rayados de Monterrey, Doria no escondió su emoción por enfrentar a figuras de talla mundial, en especial al español Sergio Ramos. "Será un juego muy difícil, otro buen espectáculo. La Liga está mejorando mucho. Personalmente, me encanta el juego de Ramos y enfrentarlo será muy especial. No solo a él, tienen a otros jugadores de gran nivel. Es un equipazo, pero nosotros nos estamos preparando para hacer un buen juego y ojalá regresemos a Guadalajara con los tres puntos".

El reto es claro para Atlas: mantener el poder ofensivo, pero sin descuidar su portería. Y Doria, como líder, asume la responsabilidad de encabezar ese equilibrio.

