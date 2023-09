Canelo Álvarez: Revelan por qué NO habrá pelea de revancha con Bivol

Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra en la última etapa de su preparación para lo que será su próxima pelea ante Jermell Charlo en Las Vegas, el próximo 30 de septiembre.

Mientras eso sucede, y en vísperas de lo que podrían ser sus peleas del próximo año, donde Saúl tendría en mente una eventual revancha ante Dmitry Bivol, todo parece indicar que esto no sucederá, o al menos así lo dejó entrever el mánager el pugilista ruso.

Cabe recordar que fue mayo del 2022, donde el “Canelo” se subió al ring para enfrentar a Bivol en las 175 libras, sin embargo, no fue una buena noche para el tapatío y sufrió una dura derrota por decisión unánime ante el ruso.

"Canelo perdió casi todos los rounds en la primera pelea con Bivol, parecía demasiado inseguro y objetivamente no veo qué sentido le puede encontrar a hacer una revancha", dijo Vadim Kornilov, manager del campeón de peso semipesado de la AMB.

Por otro lado, a decir de Kornilov, el hecho de que Álvarez Barragán haya decidido pelear ante Golovkin y Ryder, muestra que él tapatío no está tan interesado en que se realice la pelea la segunda parte de la contienda.

"Canelo mencionó el nombre de Dmitry en muchas ocasiones como el oponente más prioritario, y en cambio peleó con otros como Gennadiy Golovkin, John Ryder. Mencionaba constantemente que quería vengarse. Pero en realidad no quería: políticamente y desde el punto de vista deportivo. No está interesado”.

Por último, aseguró que no han recibido una propuesta formal para que se lleve a cabo la revancha Canelo vs Bivol: "No recibimos nada de él, excepto las palabras en una conferencia de prensa. Estábamos esperando para hacer la revancha", concluyó.

