Hace apenas algunos días atrás, Saúl “Canelo” Álvarez defendió de manera exitosa sus campeonatos de los supermedianos ante su compatriota Jaime Munguía y ya se está comenzando a especular sobre quién será el próximo pugilista que intente despojar al tapatío de sus cinturones.

Al terminar la pelea contra Munguía, Álvarez aparentemente retó a David Benavidez para que subiera al ring , pues durante mucho tiempo se ha esperado que ambos se enfrenten, sin embargo, el campeón se ha negado en muchas ocasiones a pesar de ser el retador obligatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En este sentido ahora sería la Federación Internacional de Boxeo (FIB) quien le informó a Álvarez Barragán que deberá enfrentar al rival mandatario y defender su título de las 168 libras ante el boxeador cubano William Scull.

Mediante un informe, la FIB mencionó que “Canelo” y Scull tienen solamente 28 días para cerrar el combate que se llevaría a cabo este mismo año, específicamente en septiembre, que es el mes en el que Álvarez acostumbra a tener su segunda pelea del año.

Este enfrentamiento, al ser con un rival mandatario, es de carácter obligatorio y en caso de que no se lleve a cabo, “Canelo” podría ser despojado de su título para que pueda ser disputado por alguien más , una situación que ya fue discutida meses atrás por la negativa del mexicano a enfrentarse a Benavidez, sin embargo, la sanción no ocurrió y el combate aún no se lleva a cabo.

¿Qué pide “Canelo” para enfrentar a Benavidez?

Durante mucho tiempo se le ha cuestionado y criticado a Saúl Álvarez por su decisión de rechazar las propuestas que se le presentan para subir al ring con el “Bandera Roja”, a lo que el pugilista ha respondido que no es de su interés tener una pelea con él, pero que si la suma de dinero es la adecuada, no tendría problema en enfrentarlo.

JV