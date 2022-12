Saúl "Canelo" Álvarez estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas, luego de la polémica que él mismo impulsó tras acusar a Lionel Messi de patear una playera de la Selección Mexicana. El boxeador tapatío se ganó críticas e incluso se metió en dimes y diretes con distintas personalidades del deporte por amenazar al astro argentino.

Hoy el nombre del Canelo Álvarez vuelve a acaparar los reflectores, pero en esta ocasión se debe a un gran gesto de su parte, pues el pugilista mexicano ofreció ayudar a un bebé prematuro que podría quedar ciego. Fue a través de redes sociales, donde unas personas solicitaron apoyo para el infante, pues detallaron que el recién nacido necesita una cirugía urgente de retinopatía y aunque la doctora encargada ofreció hacerlo gratis, el costo del hospital y los insumos no pueden ser cubiertos por la familia.

"¡Buenas tardes! Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos", escribieron en redes sociales.

En ese momento, una usuaria en Twitter arrobó al Canelo Álvarez, con la esperanza de que el boxeador respondiera. El objetivo se cumplió y es que el boxeador no dudó en ofrecer su ayuda, la cual sería económica.

"¿¿¿Cómo tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor", lanzó el Canelo. Posteriormente y ante la respuesta en la que se adjuntaba un número de cuenta, el boxeador escribió: "Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada, pero no me gusta depositar en cuentas, uno nunca sabe. Muchas gracias!".

Como tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor ���� https://t.co/6uDxjAeKMB — Canelo Alvarez (@Canelo) December 5, 2022

Hasta el momento no se sabe si Canelo obtuvo respuesta en privado, pero el pugilista ha mostrado su total disposición para apoyar en lo que haga falta al recién nacido y su familia.

LEE TAMBIÉN: Sterling abandonó el Mundial por asalto armado a su casa

JL