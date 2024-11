La tensión entre David Benavidez y Saúl “Canelo” Álvarez sigue en aumento. En una reciente entrevista, el estadounidense de origen mexicano, conocido como el "mexican monster", lanzó fuertes declaraciones al retar al actual campeón mundial de peso supermediano, acusando a Álvarez de temerle.

Benavidez afirmó que, a pesar de que "Canelo" parece tener otros planes, está listo para enfrentarse a él y asegura que, en su opinión, es el peleador más peligroso en la actualidad.

Benavidez, dos veces campeón mundial en la categoría supermediana por el WBC, no solo cuestionó la disposición del tapatío para pelear, sino que también le lanzó una dura acusación. “'Canelo' no me quiere pelear porque me tiene miedo; él sabe que soy el peleador más peligroso”, comentó el mexico-americano.

En sus declaraciones, el 'mexican monster' también dejó claro que su meta es convertirse en el mejor libra por libra del mundo, algo que considera posible solo si combate contra los mejores de su división.

La rivalidad entre ambos boxeadores ha captado la atención de los aficionados, que esperan que finalmente se concrete una pelea entre Benavidez y Canelo. Sin embargo, hasta ahora el campeón tapatío no ha respondido públicamente a las provocaciones de su rival.

