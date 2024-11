"Chicharito" lanza dura crítica contra Fernando Gago tras dejar Chivas

A poco más de un mes desde que el argentino Fernando Gago dejó el banquillo de las Chivas de Guadalajara para asumir el cargo de director técnico en Boca Juniors, Javier "Chicharito" Hernández rompió el silencio y criticó duramente la forma en que el entrenador manejó su salida del equipo.

En una entrevista para Chivas TV, el delantero mexicano calificó el comportamiento de Gago como poco ético y se mostró contundente en sus declaraciones.

El entrenador argentino dejó su cargo en Chivas tras dirigir el Clásico Tapatío contra Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2024. Su repentina salida no solo impactó al equipo, sino que también dejó un ambiente de incertidumbre y descontento entre los jugadores.

Durante la entrevista, Chicharito no ocultó su molestia respecto al manejo de la situación por parte de Gago. “Primero hay que ser sinceros: alguien se comportó de una manera poco ética. Esa es la realidad, no es una queja ni una opinión, es un hecho. Fuimos a jugar un Clásico Tapatío cuando ya había personas que sabían lo que iba a suceder, y no nos lo dijeron. No se nos habló con la verdad”, afirmó el delantero.

El jugador insistió en la importancia de la honestidad y transparencia, destacando que un líder debe ser capaz de expresar su sentir y comunicarse con su equipo de manera directa.

A pesar de las dificultades que enfrentó el equipo tras la salida de Gago, Chicharito elogió el esfuerzo colectivo del plantel y el trabajo del nuevo director técnico, Arturo Ortega.

"... queremos hacer esto por el amor a Chivas no no nada más por la obligación de tener un trabajo, sino por el privilegio de por tener esa a esta institución".

Hernández también abordó los retos que Chivas ha enfrentado en el Apertura 2024, incluyendo bajas significativas tanto en el cuerpo técnico como en jugadores clave debido a lesiones.

“No buscamos excusas, pero ha sido un torneo muy atípico. Perder a tu director deportivo y entrenador a mitad de temporada, incluso cuando los resultados no eran malos, afectó al grupo. Superar todo eso nos costó muchísimo. Además, hemos tenido casi 15 lesiones musculares en menos de seis meses”, señaló.

El atacante reconoció que, pese a los contratiempos, Chivas continúa luchando por un lugar en los Cuartos de Final, mostrando el carácter y determinación del equipo para superar las adversidades.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO