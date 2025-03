Este jueves, la selección regresará a la actividad, cuando, de manera oficial, se enfrenten en el partido México vs Canadá en el Final Four de la Nations League de la Concacaf. En esta nota te compartimos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión en vivo: horarios, canales y el panorama de cómo llegan los equipos nacionales al duelo.

Ocho meses después de como técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tiene frente a él el reto más difícil hasta ahora en la que es su tercera etapa al frente del Tri: ganar la Liga de Naciones de la Concacaf.

El primer paso para que México logre esa misión será derrotar Canadá en la segunda semifinal del torneo regional que se disputa por cuarta ocasión en la historia. Estados Unidos ha mantenido una hegemonía, llevándose los tres títulos disputados hasta ahora.

México, que solía dominar la región, ha visto cómo sus dos vecinos del norte no sólo los alcanzaron sino ahora parecen sacarle ventaja. El Tri no ha podido vencer a los canadienses en sus últimos tres enfrentamientos, dos de ellos por las eliminatorias mundialistas y el último el año pasado con Aguirre ya en el banquillo.

En la otra semifinal se enfrentarán Panamá ante Estados Unidos; los ganadores de ambas series se medirán en la final del domingo.

El partido del Final Four de la Nations League de la Concacaf se jugará este jueves 20 de marzo a las 20:30 horas en el El SoFi Stadium, en Inglewood, California, Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Canadá vs México

Fecha y hora: Jueves 20 de marzo, 20:30 horas

Jueves 20 de marzo, 20:30 horas Estadio: SoFi Stadium, en Inglewood, California, Estados Unidos

SoFi Stadium, en Inglewood, California, Estados Unidos Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, aztecadeportes.com, Canal 5, Azteca 7

