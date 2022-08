Mucha polémica se ha generado en las últimas semanas, luego de que Paola Longoria acusara que no recibió ningún apoyo económico de la Federación Mexicana de Raquetbol ni de la CONADE para el Mundial de la disciplina en San Luis Potosí, mismo que se adjudicó.

Ahora, la propia titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, respondió a los reclamos en torno al caso de la raquetbolista, y aseguró que si Paola Longoria no recibe ningún apoyo económico es porque tiene un adeudo de más de medio millón de pesos, producto de la falta de comprobación de gastos durante la administración del 2015-2018.

"Paola debe un monto de un millón 665 mil 810 pesos. El monto que debe Paola es del ejercicio 2015-2018 y el caso de la Federación es de eventos últimos que se llevaron a cabo y que no ha podido comprobar, de igual forma la Federación no está en regla dentro de la institución", señaló la titular del organismo.

Incluso, Ana Guevara fue más allá y advirtió que si Paola Longoria no comprueba con los papeles correspondientes que entregó dicha cantidad, será la propia Secretaría de Función Pública la que tomará el caso para obtener el dinero adeudado.

"Ella argumenta que ya lo entregó, estamos hablando de años que no son de la administración actual. No hay documento legal que acredite que los entregó. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros. Es Función Pública que dice que este pago se tiene que llevar a cabo", detalló.

Por este motivo, Ana Gabriela argumentó que Paola Longoria no pudo obtener un apoyo económico por parte de la CONADE para el Mundial de Raquetbol.

"El monto que debe no lo ha podido comprobar, eso fue lo que limitó (el apoyo de la Conade a la Selección Mexicana en el Mundial de Raquetbol). Se invita a los atletas y los entrenadores a que sean colaborativos con la Conade para que aclaren eso", agregó.

Finalmente, la titular de la CONADE lamentó que Paola Longoria esté "calumniando" tanto al organismo, como a su persona.

"Aquí el problema es que juegan al teléfono descompuesto, y lo que está haciendo lamentablemente no es congruente ni corresponsable de lo que implica ser seleccionada nacional, integrante de las Fuerzas Armadas y presentarse como multicampeona mundial. Creo que hay que predicar con el ejemplo y no calumniar y decir que fue la Conade o mi persona la que decidió no darle el recurso", sentenció.

JL