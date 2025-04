Brian Lozano se despide del Atlas y su afición

El volante uruguayo, Brian Lozano se despidió este domingo de la institución Rojinegra y de la afición del Atlas con un mensaje de agradecimiento por su paso por los Zorros.

El futbolista rescindió su contrato el pasado 28 marzo con la institución Rojinegra, por lo que al finalizar el Torneo Clausura 2025 terminó su etapa con el Atlas y a través de su cuenta de Instagram dio su último adiós al conjunto Rojinegro

“Hola Rojinegros, paso a despedirme de cada uno de ustedes. Como bien saben, tomamos la decisión de no seguir en el club. Hoy me despido con mucha tristeza y mucho dolor por lo sucedido, pero quiero que sepan que dejé hasta la última gota de sudor para poder recuperar y volver hacer lo que más amo que es jugar al futbol.

“Por último, de mi parte me voy con la total tranquilidad que dejé el alma en cada momento que me tocó defender esta camiseta, siendo buen compañero, buen profesional y respetando a cada momento la camiseta que tenía puesta”, señaló el jugador en sus redes sociales.

El “Huevo” agradeció a sus compañeros y directivos del equipo Rojinegro por su apoyo durante el proceso de rehabilitación , luego del momento tan complejo que vivió con los Rojinegros al estar fuera de actividad desde el 7 de octubre del 2023.

“A cada funcionario del club que hacen hasta lo imposible, con un trabajo invisible para que a cada jugador no les falte nada y solo se preocupen por dar lo mejor en cancha. A mis compañeros que estuvieron en todo momento apoyándome y haciéndome sentir parte del equipo aunque no tuviera la posibilidad de participar, también me dieron mucha fuerza para no rendirme y seguir adelante”, agregó.

De igual manera, extendió unas palabras de agradecimiento a la afición del Atlas por el cariño mostrado en su etapa con el club, asegurando que los lleva en el corazón por el apoyo durante su rehabilitación.

“A la afición que lo único que tengo son solo palabras de agradecimiento por el gran cariño y apoyo que me brindaron desde el primer momento que llegué a la institución y ni se diga en todo este proceso de recuperación, fueron parte fundamental para darme esa energía positiva que muchas veces se necesita para salir adelante, los voy a extrañar mucho y los llevaré en el corazón con gran cariño”, concluyó.

Finalmente, mandó un mensaje a sus hijos, asegurando que cumplirá la promesa de regresar a las canchas, luego de que uno de ellos le pidió que deseara volverlo a ver jugar en un equipo de futbol profesional.

Brian Lozano participó en 30 partidos con Atlas entre Liga MX y Concachampions. Registrando un total de siete goles y dos asistencias. Incluido un gol ante América en el Clausura 2023 que fue nominado al Premio Puskas de la FIFA.

