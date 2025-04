Atlas tiene por primera ocasión en su historia un campeón de goleo, después de 109 años el equipo Rojinegro encontró en Uros Durdevic a su goleador histórico , quien le bastaron 12 anotaciones para escribir con letras de oro su nombre en la historia de los Zorros.

El delantero montenegrino pasó de ser un fichaje criticado y rechazado por la afición Rojinegra a convertirse en el referente del ataque del Atlas, enamorando a la afición con sus anotaciones, pasando del odio al amor en un solo semestre, además de convertirse ahora en un futbolista histórico para la institución.

El ahora goleador histórico del Atlas superó a jugadores que fueron referentes en el ataque Rojinegro como: Robert De Pinho, Daniel Osorno, Carlos María Morales, Bruno Marioni y Julián Quiñones , quienes estuvieron cerca de obtener un campeonato de goleo, pero se quedaron en el camino.

“Djuka” vivió momentos complicados en su llegada al Atlas, ya que, bajo las órdenes de Beñat San José, tuvo pocos minutos y él mismo manifestó que no tuvo la confianza del ex entrenador del Atlas: “Yo no cambié mucho, cambiaron al entrenador que no me tenía mucha confianza, ahora tengo toda la confianza del cuerpo técnico y eso se refleja en el campo”, dijo el goleador después de firmar su primer hat-trick ante Tijuana.

La racha goleadora de “Djuka” inició en el Torneo Apertura 2024, cuando anotó el gol del empate ante Chivas en el Play-In, comandando la remontada Rojinegra en la que posteriormente fue la eliminación del Guadalajara y precisamente ante el equipo Rojiblanco fue con quien cerró su gran temporada como goleador.

Su primer gol llegó en la fecha 1 ante Cruz Azul, posteriormente tuvieron que pasar seis partidos y fue en la fecha 7 ante Puebla donde marcó un doblete para darle la victoria al conjunto Rojinegro. Tres encuentros después marcó otro doblete para la victoria del Atlas ante Atlético de San Luis en la fecha 10.

Te puede interesar: Ohtani regresa con los Dodgers tras nacimiento de su primer bebé

Su mejor momento llegó en la fecha 11, cuando marcó un hat-trick ante Tijuana en una remontada histórica de los Zorros en territorio fronterizo. Posteriormente en la fecha 12 y 13 ayudó con un gol a los Rojinegros ante América y Mazatlán. En la parte final del torneo, marcó ante Querétaro en la jornada 16 y en la última fecha, se coronó como campeón de goleo ante Chivas en el Clásico Tapatío.

Datos de “Djuka” como campeón de goleo:

7 goles con pierna derecha

4 goles de penal

6 goles dentro del área

1 gol fuera del área

2 dobletes

1 Hat-trick

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV