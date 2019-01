Brazos y estilos contrastantes

Uno de ellos es una selección de sexta ronda que está casado con una supermodelo, se convirtió en uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL y aún está bastante fuerte a sus 41 años.

El otro es una selección de primera ronda que sigue con su novia de secundaria, tiene exactamente una temporada como titular en la NFL y apenas cumplió los 23 años al inicio de la campaña.

De hecho, existen pocas similitudes cuando se trata del quarterback de los Patriots, Tom Brady, y su colega de los Chiefs, Patrick Mahomes, cuyos equipos se encontrarán el domingo en el Estadio Arrowhead en el juego de campeonato de la Conferencia Americana.

Brady es la estrella tranquila con habilidades pulidas y más experiencia en Postemporada que cualquier otro quarterback en la historia, mientras que Mahomes es el atrevido pasador que algún día podría asumir el título del mejor del juego. Ambos hacen el trabajo, incluso si lo hacen de maneras muy diferentes.

“No sé de comparaciones”, dijo el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick. “Mahomes es un jugador excepcional en cada faceta del juego. Tiene un brazo fuerte. Puede lanzar el balón lo que mide el campo. Tiene gran toque”.

Brady también tiene un brazo fuerte, aun cuando ya no es el de antes. Aún posee gran toque y su capacidad pare leer las coberturas podría ser la mejor del juego, lo que le permite llevar a los Patriots a su octavo juego de campeonato de la AFC consecutivo.

Pero es justo ahí donde terminan las similitudes. Brady prefiere permanecer en la bolsa de protección; por el contrario, Mahomes se crece cuando todo colapsa a su alrededor.

“No he visto ningún declive”, señaló el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid. “Ve las cosas incluso mejor que cuando era más joven. Yo uso anteojos y él no. La edad no lo ha golpeado. Simplemente es un tipo asombroso”.