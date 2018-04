Brayan Garnica aplaude duelo de canteras

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, a jugarse este viernes en la cancha del Estadio Jalisco, será desde el punto de vista de Brayan Garnica, una buena prueba para ambas instituciones y ver a sus jugadores jóvenes jugar por el orgullo, que desde las fuerzas básicas siempre han defendido a toda costa.



"Es un buen parámetro no para ver cuál cantera es mejor, sino para ver quién está mejor. Los dos equipos no hicimos un buen torneo y creo que con esto salvas el orgullo de una afición que tanto lo merece, la verdad que nosotros lo buscamos por esa parte porque nuestro torneo no fue bueno y queremos cerrar decorosamente el torneo".



Señaló el jugador del rojinegro, que lejos de tomarlo como una rivalidad para ver quién es mejor en formación de jugadores, debe darle gusto a la gente del futbol que se esté produciendo muchos elementos de calidad, porque eso a la larga beneficiará a la Selección mexicana.



"Es bueno también para el futbol mexicano que aparezcan caras nuevas, la verdad a mí me da mucha alegría. Nosotros también tenemos mucha juventud, será un duelo parejo. Espero que sea un duelo parejo, con muchas llegadas y que la gente lo disfrute. Me da mucha alegría, porque quiere decir que las fuerzas básicas trabajan bien, que hay talento, juventud que está buscando una oportunidad para consolidarse".



En Atlas no están presionados por ganar al ser locales, tampoco porque sea el último partido que juegue Rafael Márquez en el Estadio Jalisco con el zorro, ya que su retiro de la Liga será ante el Pachuca y el definitivo en el Mundial de Rusia.



"Presionados no, pero sí tenemos en mente, estamos conscientes que puede ser el último partido de Rafa entonces hay que tratar de apoyarlo, que él disfrute para que se lleve estos recuerdos para toda la vida".

