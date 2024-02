Con febrero en su recta final, cada vez está más cerca el momento de ver a Saúl “Canelo” Álvarez de nuevo en los encordados.

Hace unos días, el pugilista de Jalisco reveló que su próximo pleito tendrá lugar el 4 de mayo en la ciudad de Las Vegas, y aunque Jermall Charlo suena como su rival más viable, sobre la mesa hay otro par de nombres de boxeadores a los que la afición querría ver en contra del campeón indiscutido de los pesos Supermedianos.

Se trata de David Benavidez y Jaime Munguía, un par de pugilistas que llevan años en la órbita del monarca jalisciense; sin embargo, un posible pleito con cualquiera de ellos dos luce inviable, debido a diferentes cuestiones que fueron explicadas por José “Chepo” Reynoso, mentor de Álvarez y padre de Eddy Reynoso, el hombre que ha estado en la esquina de “Canelo” incluso antes de que debutara como profesional.

Un proceso complicado

Uno de los boxeadores que ha sido puesto en la órbita de “Canelo” durante los últimos años es el mexicoamericano David Benavidez, quien actualmente ostenta el título mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría de los Supermedianos.

El también apodado como “Bandera Roja” tiene un récord invicto de 28-0 y es una de las mayores amenazas que podría tener Saúl Álvarez en la defensa de sus títulos unificados dentro de esta división.

Con todo esto de por medio, los aficionados al boxeo han reclamado el hecho de que “Canelo” no se haya medido ante Benavidez; sin embargo, esto tiene una explicación sencilla para José “Chepo” Reynoso.

“Esto no es raro en el boxeo. Si nos remontamos a tiempos pasados, Julio César Chávez padre duró más de cuatro años manejando la pelea contra el ‘Macho’ Camacho, estuvieron entre que sí se hace y no se hace, y así se llevaron cuatro años de negociaciones. Esto es muy común en el boxeo, y por ejemplo está lo de Golovkin, donde tardó tiempo y al final se hicieron tres peleas entre él y ‘Canelo’. Es muy normal y natural que esto ocurra”, señaló.

“Además en la actualidad está pasando lo que pasó con Óscar de la Hoya, con Floyd Mayweather, que todo aquel que peleaba con ellos aseguraba su futuro, ganaban por lo menos cinco millones de dólares, era el equivalente a pelear cinco veces y eso es lo que está pasando con Saúl, quien pelea con él se gana la lotería. Eso sucede ya en las grandes ligas. Hoy pasa con ‘Canelo’ pero ya pasó en su momento con Mayweather, que también batallaba para encontrar rival. Se batalla porque aparte tú puedes tener un promotor, pero el promotor no está con la televisora y son muchas cosas que tienen que arreglarse, por eso tarda tiempo”, explicó “Chepo”.

Entre los rivales que Benavidez ya ha dejado en el camino se encuentran pugilistas de gran cartel como Demetrius Andrade y Caleb Plant, boxeadores a los que noqueó para conseguir sus dos primeras defensas exitosas del fajín interino del CMB.

David Benavidez ha sido etiquetado como el próximo gran rival del “Canelo”, pero nada se ha concretado. AFP

Munguía no está en condiciones

Además del nombre de David Benavidez, el tijuanense Jaime Munguía es otro pugilista que se ha puesto en el horizonte de “Canelo” como su posible rival para este 2024.

Este campeón mexicano cuenta con un récord invicto de 43-0, y a sus 27 años de edad ya ha probado las mieles de ser monarca mundial de organismos como la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en divisiones como Superwelter.

Pese a que ya no es ningún novato y en algún momento llegó a figurar como una de las grandes esperanzas del boxeo mexicano a futuro, Munguía no parece un rival adecuado para “Canelo” en la opinión de la esquina del tijuanense.

“Yo no lo digo, lo ha dicho Freddie Roach, él declaró que Jaime Munguía no estaba listo para ‘Canelo’, y quizá esta sea una forma para decir que no aceptaría la pelea. Saúl está listo para el que sea, pero hay muchos temas que deben resolverse con los promotores, con las televisoras, y como ellos son los que dicen si va o no va, son muchas cosas las que se tienen que sortear”, reveló Reynoso.

Munguía ha ganado 34 de sus 43 combates por la vía del cloroformo, esto para tener un porcentaje de nocaut cercano al 80 por ciento.

El último pleito del oriundo de Tijuana fue justamente contra un rival que tiene en común con el “Canelo”, pues a finales de enero Munguía se impuso por la vía corta ante John Ryder en un duelo disputado en Arizona.

Ryder fue el rival con el que “Canelo” peleó en su regreso a territorio mexicano durante mayo de 2023, y en ese duelo el campeón de Jalisco tuvo que irse hasta las tarjetas para imponerse en contra del retador británico.

De acuerdo con José Reynoso, la misma esquina de Jaime Munguía cree que no hay con qué enfrentar al “Canelo”. AFP

