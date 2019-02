Bonucci rechazó oferta del Real Madrid

El futbolista italiano Leonardo Bonucci admitió que Real Madrid lo buscó durante el pasado periodo veraniego de transferencias, con la intención de unirlo a sus filas; sin embargo, prefirió regresar al club italiano Juventus de Turín.

“Sí, es verdad, el Madrid me buscó. Ha sido un orgullo y un placer estar en sus miras, significa que he trabajado bien en estos años. Pero bueno, la llamada de la Juventus y las ganas de volver a sentirme en casa llevaron a mi corazón a decidir que el color bianconero me queda mejor”, aseguró el italiano en entrevista para el diario AS.

De igual forma, aseguró que Antonio Conte, técnico que lo dirigió en la Juve en el pasado reciente, le vendría bien al club merengue: “Al míster hay que dejarlo libre para expresar su futbol y su carácter. Con los jugadores que tiene el Madrid, eso le saldría bien, pero debería iniciar desde junio, su mano se nota si empieza a trabajar desde cero”.

Por último, aseguró que el traspaso del portugués Cristiano Ronaldo a la Liga italiana regresa al país a un puesto importante en el panorama futbolístico internacional: “Es bonito para todo el futbol italiano (la llegada de CR7); si llega el mejor significa que nuestra Liga ha vuelto a ser apetecible.”

Leonardo Bonucci registra 23 goles y 11 asistencias durante los 345 encuentros que ha disputado con la Juventus de Turín.