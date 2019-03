"Bofo" y Oribe siguen insultándose a minutos del Clásico Chivas vs América

Adolfo "Bofo" Bautista y Oribe Peralta están jugando su Clásico aparte, en las redes sociales.

Bautista, ex jugador de Chivas, le respondió a Mateus Uribe, jugador de América, que cuestionó la grandeza de Chivas.

Eres un muerto @matheus_uribe8 �� a ti ni en tu casa te conocen y vienes a ���� a qué te maten el hambre tronco �������� es �������� pic.twitter.com/wVuzXGr2iH — ADOLFO BAUTISTA H. (@BOFO_7_) 13 de marzo de 2019

"Eres un muerto, ni en tu casa te conocen", respondió Bautista a través de su cuenta de Twitter.

Peralta respondió desde su propio perfil comentando "Un jugador que corre menos que un portero en los partido no puede hablar de muertos".

Un jugador que corre menos que un portero en los partido no puede hablar de muertos ���� — Oribe Peralta (@OribePeralta) 13 de marzo de 2019

Bautista no retiró la pierna y también tuvo para repartirle a Peralta: "Mi carrera me respalda y no soy lambe... de extranjeros como tú. Sigo vivito y coleando feliz de mi retiro y sin cirugías plásticas", escribió.

Solo dire que se escribe " LAMER” — Oribe Peralta (@OribePeralta) 14 de marzo de 2019

Peralta respondió a su vez "Solo dire que se escribe 'LAMER'", aunque sus seguidores le hicieron notar que la forma "lamber" es aceptada por la Real Academia Española de la Lengua.

Chivas y América se miden hoy en el Estadio Azteca (20:55 horas) en partido de Cuartos de Final de Liga MX y volverán a enfrentarse el sábado en el estadio Akron, como parte de la jornada 11 del torneo Clausura 2019.

