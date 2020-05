"Bofo" Bautista fue el Dennis Rodman de Chivas

En el Guadalajara siempre se negocia bajo un mismo esquema, un mismo lineamiento pero en la charla se va adaptando todo de acuerdo a la personalidad del jugador y una vez estando dentro de la institución, no a todos se les puede hablar de la misma manera, así lo señalo el presidente de Chivas Amaury Vergara.

"Obviamente hay que tener una línea institucional y una serie de valores del club que te permite regir a todos de la manera más justa y tener un trato lo más equitativo, pero en cuestión de detonar el talento en cada uno, sí creo que cada persona es un mundo".

Esto lo dijo en una charla, donde compartió la experiencia de ver "The Last Dance", serie de Michael Jordan y reconoció Amaury, que siempre le ha llamado la atención la personalidad que tiene Dennis Rodman y de alguna manera, hubo un caso muy particular en el equipo que requirió trato diferente, pero como Rodman, siempre dio todo en el campo.

El dirigente mencionó que en su gestión no le ha tocado ningún caso especial o diferente, pero sí recuerda que su padre Jorge Vergara tuvo que, de manera personal, estar muy de cerca de ese elemento diferente para que sacara toda su calidad al servicio del equipo.

Ese jugador era Adolfo Bautista."Sí han habido un par de jugadores, personajes, que han sido muy diferentes, uno en particular. Recuerdo muy bien a mi padre en su gestión, tener que tomar una diferente postura de liderazgo con él, una gestión distinta para poder potenciarlo y sacar lo mejor de él".

"Yo sí soy creyente de que hay personajes que de repente pueden estar en un equipo, que necesitan una forma distinta de trato, para que no trates de quitarle ese brillo".

Esos casos especiales que hay, es trabajo de un líder identificarlo para obtener el mayor beneficio, porque de lo contrario, afectará mucho al interior.

"Estas personas, cuando tienen un brillo distinto y tu quieres encajonar a un formato del jugador que crees debe tener, pues puedes hacer todo lo contrario, puedes apagar esa llama única y yo sí creo que, cualquier organización, no sólo un equipo de fútbol, cualquier empresa hay que tener la sensibilidad como líder, como gestor, como director deportivo, de entender que finalmente las organizaciones están compuestas de seres humanos y cada ser humano es un potencial ser que puede convertirse, si se le dan las herramientas, en lo mejor que podía llegar a ser".

