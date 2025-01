Este jueves, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Guillermo N., exdirector de Cooperativa La Cruz Azul, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones de la FGR señalan que entre 2011 y 2017, Billy y sus colaboradores autorizaban y efectuaban pagos de facturas por servicios inexistentes a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) sin contar con facultades de representación de la sociedad Cooperativa , por lo que pretendían ocultar el destino de los recursos.

En el año 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Billy N., quien en aquel momento fungía como presidente de la Cooperativa La Cruz Azul; de acuerdo a documentos judiciales, la suspensión de recursos derivó de una petición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EU, así como del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las dos instituciones estadounidenses instaban a la UIF a consolidar una investigación sobre el origen y destino de mil 300 millones de pesos por los que presuntamente Billy y su hermano , José Alfredo, fueron denunciados ante la FGR por lavado de dinero.

En las acusaciones, se destacaba que la cifra monetaria había sido transferida a cuentas bancarias en el extranjero y que era proveniente de un desvío de recursos consolidado desde la Cooperativa.

Ante los señalamientos, Guillermo solicitó un amparo con el que buscaba obtener acceso a su dinero; mismo que fue aunado al oficio del expediente y clasificado como confidencial por orden de una jueza de Distrito que argumentó que los documentos contenían datos de la investigación de Estados Unidos contra el directo de la Cooperativa por defraudación fiscal y blanqueo de fondos.

En el país, la UIF señaló, además de los hermanos Álvarez, a Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de La Cruz Azul, como diseñador de un esquema de desvío de recursos trasladados a cuentas personales en el extranjero .

En noticieros nacionales, el exdirector "desmintió" las acusaciones en su contra y negó no solamente la posesión del dinero sino también "tener propiedades de lujo y desarrollos inmobiliarios ", por lo que mencionó que ninguna autoridad lo había requerido por los supuestos hechos.

" Lo que sorprende son las imputaciones a mi persona sobre depósitos, propiedades fuera del país. No solamente no tengo ninguna propiedad fuera del país, no tengo ni siquiera un tiempo compartido, ni nacional ni internacionalmente, mis declaraciones están totalmente regularizadas, declaradas ", aseveró Guillermo N.

¿Cuáles son los delitos de los que se le acusa a Billy N?

Guillermo N., de acuerdo a la Fiscalía General de la República, está señalado por los delitos de:

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fraude.

Con información de SUN

MBV