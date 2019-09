Bencic y Andreescu se citan en Semifinales

Belinda Bencic sabía que en Suiza estaban apesadumbrados luego que Roger Federer y Stan Wawrinka se despidieron del Abierto de Estados Unidos en el mismo día.

Trató de levantarles el ánimo, y quizás sea quien acabe alzando un trofeo.

“Hubiera sido bien lindo si los chicos también hubieran avanzado a las Semifinales”, dijo la suiza de 22 años. “Pero estoy feliz de haberlo logrado y no haberles fallado”.

Bencic accedió a su primera Semifinal en un Grand Slam tras derrotar ayer 7-6 (5)y 6-3 a la croata Donna Vekic.

Su próxima rival será otra debutante en la penúltima instancia de un grande: Bianca Andreescu, la canadiense de 19 años y decimoquinta cabeza de serie que remontó para vencer 3-6, 6-2 y 6-3 a la belga Elise Mertens.

Andreescu es la primera menor de 20 años que avanza a la Semifinal del US Open desde que Caroline Wozniacki, también con 19 años, quedó como subcampeona en 2009.

“Una locura total”, dijo la canadiense, quien escalará el Top-10 tras el US Open. “Hace un año jugaba la fase preliminar, sufría una lesión en la espalda. Y todo lo que he logrado este año. Estoy sin palabras. Necesito que alguien me pellizque ahora mismo. ¿Es real?”.

La cita será hoy, cuando la otra Semifinal tendrá a Serena Williams y Elina Svitolina como protagonistas.

En la rama varonil, el español Rafael Nadal siguió su camino rumbo al título al vencer en tres sets al argentino Diego Schwartzman por parciales de 6-4, 7-5 y 6-2, para instalarse en las Semifinales del último Grand Slam de la temporada.

Nadal tendrá como rival en la siguienre ronda al italiano Matteo Berrettini, vigesimocuarto sembrado del torneo, quien superó al francés Gael Monfils (13) en el tie break del quinto set con parciales de 3-6, 6-2, 6-2, 3-6 y 7-6 (7/5), en tres horas y 57 minutos.