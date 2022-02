Beijing 2022: Jonathan Soto, el sacrificio de un campeón que representa a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y México tendrá representación en cuatro disciplinas con el mismo número de deportistas. Uno de ellos será Jonathan Soto, quien tendrá actividad en el Esquí de Fondo.

El mexicano asistirá a Beijing 2022 cumpliendo un sueño en el que muchas personas hay detrás, pues para financiar su participación y su preparación, ha recibido el apoyo de comunidades en las que ha vivido.

¿Quién es Jonathan Soto, representante de México en Beijing 2022?

Jonathan Soto Moreno, a sus 27 años, vivirá su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos de Invierno cuando debute en Beijing 2022.

Originario de Durango, desde temprana edad Soto Moreno se mudó a vivir a Minnesota, Estados Unidos y ahí cerca de la nieve, al no poder practicar los deportes más habituales, encontró en el esquí lo que quería hacer.

Ha sido también gracias al apoyo de comunidades en Minnesota y de Durango que puede cumplir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, pues sin ese apoyo, Soto Moreno explica que habría sido imposible.

"Entre mis amigos y mi familia hemos recaudado fondos. Ha sido muy abrumador recibir todo ese apoyo, tanto de la comunidad donde vivo, como de Durango. Apoyo de palabra y financiero. Si no habría sido imposible", confiesa.

"Ese pensamiento de querer hacerlo para representar a mi México ha mantenido este sueño en pie", explicó.

De la ingeniería al esquí... hay solo un paso

Además del esquí, Jonathan Soto es ingeniero en robótica y se gana la vida trabajando para una empresa en Minnesota que lo ha apoyado incluso en su sueño de asistir a Beijing 2022 y aunado a su esfuerzo, ha logrado estar donde está.

“Soy coordinador de proyectos de una compañía de maquinaria industrial. Por esa cuestión no se me ha complicado mucho porque bastante del trabajo que hago puedo hacerlo en remoto desde la computadora. Pero cuando tengo que viajar con un cliente, si no hay nieve o no puedo llevarme los rollerskis, me toca correr. Todos los hoteles tienen algún gimnasio, y acomodo el entrenamiento a donde esté“.

"También me han dado flexibilidad para viajar entre semana a las competencias y trabajar en remoto, así que no me ha sido tan complicado, pero me exige administrar mi tiempo al máximo. En las mañanas suelo ir al gimnasio, después trabajo 8 horas, y de allí al entrenamiento de la tarde. Y luego los fines de semana son días largos o de recuperación", explicó.

No cabe duda que el deporte implica sacrificios y Jonathan Soto tiene una suma de ellos que lo impulsarán en su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Es su sueño, es el sueño de muchos, es el sueño de México.

¿Cuándo arranca la participación de Sarah Schleper?

Jonathan Soto participará el 11 de febrero en la prueba de 15 kilómetros estilo clásico a la 01:00 AM tiempo del centro de México.

Como sucedió con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Claro Sports será el encargado de transmitir las disciplinas a través de sus plataformas oficiales.

