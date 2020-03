Bayern, Real Madrid y Barcelona sufren caída de transferencias

Pese a la incertidumbre que rodea el regreso de las ligas deportivas, debido a la pandemia de coronavirus, los grandes clubes de Europa no quieren perderse el próximo mercado de transferencias, aunque no podrán cumplir todos sus caprichos millonarios como suelen hacerlo Bayern Múnich, Real Madrid y Barcelona.

Incluso, las pérdidas económicas acechan a estos tres gigantes del Viejo Continente.

En el Bayern difícilmente podrán llegar a un acuerdo con Manuel Neuer. El guardameta, de 33 años de edad y cuyo valor se tasa en más de 18 millones de dólares, tiene un año más de contrato, pero no hay señales de que el club acepte sus exigencias, luego de haber amarrado al todavía arquero del Schalke 04 Alexander Nübel.

Además, el Bayern haría una arriesgada apuesta por Marc-André Ter Stegen, cuya renovación con el Barcelona se frenó, debido a la pausa en las ligas.

Otros en el radar de los alemanes son Leroy Sané (Manchester City), Kai Havertz (Bayern Leverkusen) y Dayot Upamecano (Leipzig), para completar la renovación.

Entre las decisiones que el club alemán tomará para el periodo de fichajes, será la de dejar ir al mediocampista brasileño Philippe Coutinho, cedido del Barcelona, por su valor de poco más de 120 mdd.

Para recuperar, el conjunto bávaro planea la salida del francés Corentin Tolisso y recuperar, al menos, 35.3 mdd; Inter de Milán, el interesado. Mientras que las partidas de Jérome Boateng y David Alaba son prácticamente un hecho.

En el Barcelona, su presidente, Josep Maria Bartomeu fue claro con sus declaraciones a la prensa en España, luego de confirmarse la reducción de sueldos en la plantilla, para amortiguar el impacto de la contingencia de Covid-19: "Estaremos en el mercado de transferencia, pero habrían pérdidas".

"No entraríamos en quiebra. Pero si hasta junio no se hubiese restablecido nada, pues hubiera habido pérdidas. El club debía tener 1.050 millones (de euros). Hasta febrero llevábamos un ritmo superior al que habíamos previsto... Si no restablecemos la normalidad, evidentemente habrá unas pérdidas. Y por eso estamos haciendo las reducciones", dijo.

Pero ¿quién se va y quién llega?

De entrada, algunas metas que los blaugrana desde antes de que explotara la emergencia sanitaria, eran el regreso de Neymar (PSG) y el fichaje de Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Sin embargo, los parisinos buscarán blindarse en tiempos de coronavirus y no darían tregua con la cláusula de rescisión del delantero (más de 220 mdd), aunque serían flexibles con el mejor postor, mientras que romper el vínculo de Lautaro con el su escuadra costaría al Barcelona 112 mdd.

Por su parte, Quique Setien dejará fuera de planes a Coutinho y Dembélé, quienes son pretendidos por el Leicester City y el Liverpool, respectivamente.

Pero el Real Madrid, pese a sus sólidas finanzas, no entraría al juego de los fichajes de más de 100 millones de dólares.

Aunque es una petición del técnico Zinedine Zidane, Pogba ya no será una opción viable por los casi 150 mdd de su valor. La puja por Neymar también se retiró.

El plan se enfoca en hacerse de los servicios de uno de estos nombres: Haaland y Camavinga.

AJ