Barcelona ficha al portero de acérrimo rival

Barcelona fichó por seis años al portero de uno de sus acérrimos rivales, el Espanyol. Joan García, quien en su momento fue vinculado con un posible traslado al Arsenal, fue fichado por los catalanes, informó hoy miércoles 18 de junio el campeón de España.

García, de 24 años, recientemente terminó una destacada primera temporada en LaLiga, liderando a todos los porteros en atajadas con un promedio de casi cuatro por partido.

Ahora se unirá al principal rival del Espanyol con un contrato hasta junio de 2031.

Barcelona dijo que activó una cláusula de rescisión de 25 millones de euros (28.5 millones de dólares) y que se espera que García firme el contrato el viernes en una "ceremonia privada" en las oficinas del club.

La tarifa podría ayudar al Espanyol a reforzar su plantilla después de que solo evitó el descenso en el último día de la temporada.

García estuvo cerca de irse al Arsenal el verano pasado después de ayudar a España a ganar el oro olímpico en París. Se quedó y fue uno de los mejores jugadores del Espanyol.

Aún no ha debutado con la selección española, pero se considera solo cuestión de tiempo antes de que lo haga si continúa jugando bien. Ayudó a España a ganar la medalla de oro olímpica en París el año pasado.

"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años", dijo en un video publicado en las redes sociales. "He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, para representar este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta".

García dijo que entendería la reacción negativa de los aficionados del Espanyol por unirse a su rival.

"Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo", expresó. "No les pido que lo hagan. Pero sí quiero que sepan que ha sido una decisión muy mediada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí".

La llegada de García a Barcelona pone en duda el papel del veterano Marc-André ter Stegen, quien estuvo lesionado la mayor parte de la temporada. Ter Stegen tiene contrato hasta 2028.

Tras la lesión de Ter Stegen, Barcelona convenció a Wojciech Szczęsny de salir de su retiro y firmar un contrato por el resto de la temporada pasada. El otro portero de Barcelona es Iñaki Peña.

Mientras que varios jugadores del Barcelona se han unido al Espanyol más adelante en sus carreras, es raro que un jugador del Espanyol se traslade a Barcelona. Sus derbis son encuentros intensos.

Barcelona ganó la liga española este año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF