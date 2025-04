Barcelona, a cerrar el pase. Dortmund, por la heroica

Borussia Dortmund y FC Barcelona se juegan el boleto para las semifinales de la UEFA Champions League en cancha del conjunto alemán. Barcelona lidera la serie con un contundente marcador de 4-0 conseguido en España y tiene prácticamente pie y medio en las semifinales, sin embargo, el ADN alemán de los dirigidos por Kovač no dejará que se vayan ilesos.



El estadio BVB Stadion Dortmund de Alemania verá al primero de dos clasificados el día de hoy a las semifinales de la edición 2024-2025 de la UEFA Champions League. El 4-0 conseguido por el Barcelona parecería lapidario para el cuadro de Dortmund , no obstante, existe el antecedente de un equipo que pudo remontar un marcador igual y que logró clasificarse.





Dortmund perdió sus dos encuentros previos frente al Fc Barcelona esta temporada/ Marc Graupera - FC Barcelona





La noche mágica del Barcelona



En la temporada 16-17, Barcelona cayó en el juego de ida de los cuartos de final por un marcador de 4-0 en el Parque de los Príncipes en Francia frente al PSG . Este resultado le daba el pase a cuartos de final a los entonces dirigidos por Unai Emery, pero, los culés tendrían una noche que los aficionados aún recuerdan. Con un gol agónico de Sergi Roberto, Barcelona le dio la vuelta al marcador para lograr un 6-5 en el global que clasificaría a los de Luis Enrique. Este es el único registro que se tiene de una remontada a una desventaja de 4 por 0. Curiosamente con el equipo blaugrana como protagonista.





��️ "The night after the goal, I couldn't sleep."



���� When the 'remontada' dream became the reality - substitute Sergi Roberto makes history... @FCBarcelona | #UCL https://t.co/x4kpjIrxjj pic.twitter.com/DilM9kQPk8— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 9, 2020