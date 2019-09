Barceló pidió tirar el penal: Osvaldo Martínez

El capitán del Atlas, Osvaldo Martínez aceptó, una vez que terminó el partido en donde perdieron con Toluca en el estadio Jalisco, que Facundo Barceló le pidió patear el penal que les fue señalado a favor apenas al minuto 12 de acción, cobro que a final de cuentas se falló y que hubiera significado el gol de la ventaja y otra cosa pudo ser durante todo el encuentro. El paraguayo no le da importancia, solamente le brinda su apoyo a su compañero uruguayo.

"La verdad es que fue una decisión de momento, el compañero Facundo estaba con la confianza, me pide que quería tirar el penal y uno respeta la decisión y como buen compañero se lo dejé y son cosas que pasan, tal vez si lo pateaba yo y lo fallaba sería otra cosa, pero son decisiones de segundos que uno tiene que tomar, pero la responsabilidad es de todos, no hay que echarle la culpa a nadie, es el momento en donde tenemos que estar más unidos que nunca y saber que todavía podemos pelear ahí", comentó Osvaldito.

Atlas perdona y pierde contra Toluca

El líder rojinegro es el cobrador oficial de los penales en el plantel rojinegro, sin embargo ahora pecó de buen compañero, dejando la responsabilidad en Facundo Barceló, quien solamente tiene un gol en lo que va del Torneo Apertura 2019, el cual le hizo a Tigres.

"Yo soy el responsable de tirar los penales, pero fue una decisión, fue algo que me pidió el compañero y se lo dejé, son cosas que uno toma al instante, pero hay que tratar de no pensar mucho en eso, viene una revancha el martes, pero sí nos duele mucho porque era una oportunidad de ir más arriba en la tabla general", comentó Osvaldo, quien tiene dos goles en el certamen, ambos desde los once pasos.