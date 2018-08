Auxiliar de Toluca llama a árbitro César Ramos "tendencioso" y "alzadito"

Luego del empate 2-2 ante Chivas, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del Toluca, consideró que pareciera que el árbitro central César Arturo Ramos tiene un problema personal con el cuadro mexiquense, pues es un silbante "tendencioso" y regresó "alzadito" de la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Lo de Ramos, no quisiera usar un término que no... pero pareciera que es algo personal, nos pita dos finales, las dos las perdemos y no necesariamente porque él se equivoque en algo específico, pero es un árbitro tendencioso", apuntó.

Explicó que en el juego de este domingo ante Guadalajara hubo varias jugadas que pudieron marcarse, "para un lado o para el otro, o no marcarse y las marca en contra de Toluca".

"Trae esa pésima actitud, se le quiso saludar al principio, viene del Mundial y vienen un poquito alzadito", manifestó en conferencia de prensa.

El asistente del técnico argentino Hernán Cristante destacó que la expulsión del portero Alfredo Talavera fue injusta ya que el propio guardameta descartó haberle faltado al respeto al silbante.

"A Talavera lo conocemos, que es un profesional, no le falta al respeto a nadie, no sé qué le pudo haber dicho, no se ve nada; mismo Talavera comenta que no le falta al respeto verbalmente y él quiere tomar el protagonismo de expulsarlo", estableció.

Explicó que ya cerca del final cuando se da un conato de pelea, "se complica el juego con decisiones de él, hay empujones, expulsiones porque él complica el juego".

Sobre el empate a dos goles, Velázquez destacó que tuvieron las opciones para ganar el juego, pero que fueron incapaces de definirlas de manera correcta.

"Al final merecíamos el triunfo por las oportunidades que tuvimos; aunque no quiero decir que ellos no las tuvieron, también las tuvieron", sentenció.

