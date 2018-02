Aubameyang ofrece disculpas a la afición del Borussia Dortmund

El delantero Pierre-Emerick Aubameyang ofreció disculpas a la afición del Borussia Dortmund, equipo que deja para pasar al Arsenal de Inglaterra.

Durante su último mes en el club alemán, el jugador gabonés faltó a entrenamientos como muestra de protesta y se dejó ver posando al lado de la camiseta del Barcelona de Ousmane Dembélé, jugador que dejó el Borussia para unirse al club catalán.

"Inicio ofreciendo disculpas por lo que sucedió en el último mes. La realidad es que me quería ir ya el verano pasado. En esa ocasión el trato no se cerró, pero en esta ocasión tenía que irme. Tal vez no elegí el mejor camino, pero todos saben que 'Auba' está loco y sí... soy en verdad un muchacho loco. He cometido errores, pero nunca en mala fe", escribió en alemán el jugador en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"No olvidaré nunca estos cuatro años y medio en el Borussia porque todos ustedes me dieron la fuerza para llegar al nivel al cual llegué. Gracias a la familia del Dortmund, los seguidores, el club, el personal y obviamente mis compañeros. Su Auba17".

RR