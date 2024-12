Hace un mes los hermanos Isabel, Fanny e Israel Oropeza Vázquez se hicieron presentes de manera muy significativa en el Maratón de Guadalajara; en la categoría femenil, Isabel se proclamó como la absoluta ganadora y en el tercer lugar Fanny completó el podio para romper con una importante hegemonía de las atletas africanas. Por su parte, Israel se convirtió en el mejor mexicano y jalisciense al finalizar en séptimo lugar de la rama varonil.

Este trío de atletas habló sobre lo que significó haber conseguido estos importantes logros en el Maratón de Guadalajara tras un año de éxitos y lo que tuvieron que pasar para llegar hasta donde hoy se encuentran, convirtiéndose en una de las familias más reconocidas por su desempeño en el atletismo, tanto a nivel estatal, como nacional.

“De lo que hicimos en el Maratón de Guadalajara nos vamos a acordar hasta el último día de nuestras vidas. Representar a nuestro Estado es algo con lo que soñábamos y que veíamos prácticamente imposible. Hoy vivirlo y sentirlo es casi, casi como si siguiéramos en un sueño. Todo esto es un gran orgullo para la familia porque lo que hemos logrado no ha sido de suerte, ha sido de mucho trabajo y esfuerzo durante demasiados años”, expresó Fanny.

“Cuando iniciamos, lo único que teníamos a nuestro favor eran nuestros sueños porque, prácticamente, estábamos en la ruina económicamente. No teníamos los apoyos y ni siquiera los conocimientos de qué hacer para hacerlo bien. Nos levantábamos muy temprano para trasladarnos de Tonalá al Colomos en camión todos los días porque era el único lugar apto para entrenar. El que nos reconozcan ahora significa mucha alegría y motivación para seguir luchando y manteniéndonos en esta posición”, manifestó Israel.

El 2024 ha representado consolidación y crecimiento para los hermanos, quienes salieron de Tonalá con la intención de practicar deporte y explorar las diversas oportunidades que éste podría otorgarles, pero sin imaginar todo lo que podrían alcanzar. En el presente año, en la mayoría de las competencias que han disputado, al menos uno de ellos ha conquistado un podio.

La corredora inalcanzable

De los tres hermanos, Isabel es la mayor y quien más veces ha ganado una competencia en el 2024. Cuenta con siete victorias, mismas que las consiguió en los Medios Maratones de Veracruz, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Atlas y Querétaro y, el triunfo más reciente, en los 42 kilómetros de Guadalajara. Estos resultados se han traducido en quitarles hegemonía a las atletas africanas, las cuales siempre suelen dominar las carreras atléticas.

— Ganaste el Maratón de Guadalajara, pero previamente ya te habías coronado en otras competencias, ¿qué es lo que más destacas de esta temporada?

— El esfuerzo que le he puesto a cada competencia y el poder compartir esta pasión con mis hermanos. Sobre todo porque lo que yo he hecho en las carreras no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de toda mi familia. He tenido la mala suerte de tener que abandonar competencias por lesiones y otros problemas, pero siempre he encontrado el aliento necesario en casa para continuar firme y sobreponerme ante la adversidad.

— De todas las carreras en las que te ha tocado estar, ¿cuál es la más especial para ti?

— Este año ha sido un gran año para nosotros. Hace poco fuimos a Querétaro y a los tres nos fue muy bien, también nos trajimos buenos resultados de Ciudad Juárez. Pero, aquí en Guadalajara yo creo que ha sido lo mejor y más sobresaliente, pero más que nada, porque nosotros somos de aquí, fue en este Maratón en el que yo debuté, los tres lo hicimos. Aquí está toda la gente que te echa porras y puede ver cómo nos esforzamos y da gusto porque ellos pueden darse cuenta de que todo ha valido la pena.

— ¿Algún día te imaginaste ser un ejemplo a seguir dentro de tu familia?

— Como hermana mayor siempre es grato que alguien siga tus pasos. Para mí, que Fanny y yo peleemos por estar en los podios es muy lindo. Ahora, ya siendo mamá, espero que mi hija tenga la libertad de escoger, yo le estoy inculcando el amor por el deporte y varios me han comentado que es muy rápida para su edad; sin embargo, también está en clases de natación. Trato de llevármela a los lugares donde entreno para pasar el tiempo que más se pueda a su lado, pero quiero que ella escoja su propia pasión.

Impulsada por sus hermanos

Fanny, la menor de los Oropeza Vázquez, comenzó a correr en 2020. El logro más destacado en el presente año fue haber ganado el Maratón de Querétaro en octubre pasado, demostrando que el poder mexicano está muy bien representado, pues también superó a una keniata para llevarse el máximo premio; la fondista ha encontrado su mayor fuerza en compartir carreras a lado de su hermana, asegurando que es un sueño poder competir a su lado.

— ¿Qué sensaciones te deja el poder competir al lado de tu hermana y que las dos puedan destacar?

— Para mí es algo muy bonito, porque no sólo es poder competir al lado de ella, sino también representar a México y a nuestro Estado. Es algo con lo que soñábamos Isabel y yo desde que iniciamos en esto. Nos llena de orgullo como familia el tener a mis hermanas ahí acompañándome, porque no solo somos ella y yo, otra también empieza a correr y ahí la lleva también.

— ¿Cuál ha sido la competencia de mayor impacto para ti?

— Creo que por el resultado que obtuve, el Maratón de Querétaro en el que corrimos en octubre pasado. Es una carrera muy pesada y demandante, con subidas que realmente cuestan en lo físico. Pero también el de Guadalajara de este año por todo lo que implicó y creo que ha sido la competencia en la que más se ha visto reflejado todo el trabajo que venimos haciendo desde hace varios años.

— ¿Cómo ha sido para ti el formarte como atleta?

“Siendo la menor la verdad es que tuve mucho apoyo por parte de todos mis hermanos y familia en general. El proceso de estar a la par de Isabel fue muy gratificante porque aprendí de ella y de Israel. Ahora espero seguir forjando nuestra historia y compartirla con mis sobrinos para seguir manteniendo el legado.

El responsable de todo

En la familia Oropeza Vázquez son un total de seis hermanos, Israel es de los de enmedio y es el gran responsable de que dos de sus hermanas y él comenzaran a destacar en el mundo del atletismo nacional. A finales de 2012 tomó la decisión de inscribirse a una carrera y a partir de ese momento comenzó una pasión sinigual que terminó inspirando al resto de su familia.

— ¿Cómo te diste cuenta del potencial que tenías en el atletismo?

Desde hace muchísimos años que estaba en la preparatoria un maestro de educación física nos ponía a correr como parte de las clases y yo me di cuenta de que tenía resistencia y podía ser bueno para correr. Me nació la espinita de querer intentarlo, pero no me animaba y viviendo aquí en Tonalá fue cuando mi hermana (Isabel) me ayudó a inscribirme un evento y lo corrimos y ahí nació la idea y ese gusto por hacerlo de la mejor

— ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado afrontar en una competencia?

— En febrero pasado sufrí un accidente al ser atropellado por una moto en el Medio Maratón de Guadalajara. Venía ya para terminar e iba con un muy buen resultado, iba a ser de los primeros mexicanos, estaba muy emocionado. De repente sentí el golpe y, cuando caí al piso me asusté, creí que me habían quebrado algún brazo o pierna. Al día siguiente estaba adolorido. Digamos que me tocó empezar el año con el pie izquierdo, pero lo estoy cerrando de la mejor manera.

— ¿Qué representa para la familia Oropeza Vázquez ser una de las más reconocidas dentro de las carreras atléticas?

— La verdad significa mucha alegría y motivación para seguir luchando y seguir manteniéndonos en esta posición. Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoya y para mí es algo muy bonito, que me sigue motivando y seguir inculcando este ejemplo a las próximas generaciones y que puedan ver que se puede lograr si ellos quieren luchar e insistir en esto.

CT