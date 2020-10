Atletas, temerosos de alzar la voz en el tema Fodepar

A pesar de que algunos atletas han expresado su inconformidad ante las propuesta de extinguir el Fondo Para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), otros han preferido guardar silencio y esto desconcierta a la jalisciense Lenia Ruvalcaba, campeona paralímpica de judo que considera que algunos de sus colegas deportistas tienen miedo a expresarse ante esta situación.

“Yo creo que sí (los atletas tienen miedo de expresarse), yo respeto la decisión personal de cada deportista, pero he visto a sólo unos cuantos expresándose y dando su opinión acerca del fideicomiso. Desconozco el porqué, ya que a final de cuentas todos vamos a ser afectados. Sé que hay deportistas que tienen otro tipo de becas, otro tipo de dinero que saben que les va seguir llegando. En mi caso no es así, y tampoco lo es en el caso de muchos deportistas que sé que dependen de este apoyo. Ojalá se resuelva”, compartió.

Lenia ha sido una de las atletas más críticas ante esta situación, pues asegura que de perder este apoyo, la estarían obligando a retirarse del deporte junto a muchos otros de los mejores atletas del país.

"Definitivamente nos están obligando al retiro. No todos podemos trabajar"

“Definitivamente nos están obligando al retiro. No todos podemos trabajar. Afortunadamente yo tengo una licenciatura, pero me han preguntado si podría entrenar y trabajar a la vez y honestamente no podría, los tiempos no me dan. El ser deportista de alto rendimiento es un trabajo completo, de lunes a domingo, entonces combinar eso con un trabajo completo es imposible, porque los trabajos completos suelen ser de ocho horas y entonces no habría opción. Si esta situación no se regula muchos atletas nos iremos al retiro”, finalizó.

Fue la semana pasada cuando la Cámara de Diputados votó a favor de la extinción de 109 fideicomisos entre los que figura el Fodepar. Antes de esto, este fondo beneficiaba directamente a 49 atletas del deporte adaptado y 81 medallistas paralímpicos.

