Atletas que buscan un cambio en la Conade

La gestión de Ana Gabriela Guevara como directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha entrado en cuenta regresiva de cara a las elecciones electorales del próximo año, por lo que, desde ya, varios exatletas y deportistas que se mantienen vigentes en la competencia han levantado la mano para presidir la institución que rige el deporte nacional.

A lo largo de estos casi seis años, Ana Guevara ha sido criticada fuertemente por diversos personajes, incluidos los atletas nacionales, por las decisiones que ha tomado frente a la Conade, como retirar becas, prescindir de más presupuesto que estuviera dirigido a los atletas. Entre otras polémicas como casos de corrupción y el apoyo a exdirectivos como Kiril Todorov, quien fue acusado de peculado.

Con la esperanza de generar un cambio y hacer mejor las cosas, nombres como Gustavo Ayón, Paola Espinosa y Paola Longoria han aparecido para ser tomados en cuenta como serios candidatos a tomar las riendas del deporte en México.

Quien externó su deseo recientemente fue Ayón, el ex basquetbolista aseguró que le gustaría llegar a la dirigencia de la Conade, puesto que considera que tiene los conocimientos necesarios para ocupar el puesto.

"Si se diera la oportunidad y se dieran las circunstancias, me daría mucho gusto, creo que tengo conocimiento en deporte de México, tengo conocimiento de las bases, he pasado por todas las etapas del basquetbol en México. Tengo mucho conocimiento de lo que viví en el extranjero, de lo que viví en otros países. Creo que podría ser un gran trabajo ahí", declaró.

Asimismo, Paola Espinosa, exclavadista olímpica y quien también ha levantado la voz ante el mal manejo de Ana Guevara, ha confesado su interés en apoyar a los actuales deportistas, sea desde la Conade o en cualquier otra institución: "Nunca he dicho que no (dirigir la Conade); al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la Conade perfecto, si no también".

Por último, la multicampeona raquetbolista, Paola Longoria, expuso que más allá de querer llegar al puesto de poder, es tratar de realizar las acciones necesarias para encontrar un punto de equilibrio entre atletas, federaciones y la Conade: "Hay muchas cosas por mejorar en el deporte mexicano, a mí sí me gustaría estar en ese puesto. Es ver cómo sí hacerlo posible, es cambiar ese chip y dejar esas rivalidades y ese pleito que se tiene entre atletas, federaciones, Conade y todo".

