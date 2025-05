Atletas jaliscienses destacan en torneo de Wushu Kung Fu en Italia

No importa de qué deporte se trate, los atletas jaliscienses están acostumbrados a destacar en cualquier disciplina, y en las artes marciales chinas no es la excepción. Los pasados 16, 17 y 18 de mayo se llevó a cabo el World Championship Cup Cka Csen 2025 en Perugia, Italia, competencia en la que México fue protagonista al subir múltiples veces al podio, y los representantes de Jalisco tuvieron una positiva participación, contribuyendo con diversas medallas.

Astrid Hernández, Estela Zúñiga, Perla Varela y Miguel Zúñiga fueron los encargados de dar la cara poro Jalisco, sacando excelentes resultados. Esta cuarteta de deportistas reconoció que, a pesar de que las artes marciales chinas no son tan conocidas en el país azteca, fue muy satisfactorio viajar fuera de México para representar con orgullo a su nación.

“México fue una delegación relativamente pequeña, pero prácticamente todos ganamos medallas. Quedamos posicionados en segundos, primeros y terceros lugares. Lo destacable de este evento internacional, que no me había tocado ver, fue la enorme cantidad de participantes, fueron más de mil 200”, comentó Miguel.

“Lo que practico es Wushu, es igual a un arte marcial china que viene del Kung Fu. Gané segundo lugar en tres categorías y fue muy satisfactorio porque yo entreno desde muy pequeña, pero esta es mi primera competencia internacional, en la que aparte, obtuve un resultado bastante óptimo y sobre todo, que nunca me imaginé llegar a otro país representando a México solo por practicar este deporte”, señaló Astrid.

Después de haber probado las mieles de la victoria a nivel internacional, ahora se concentran en su siguiente gran reto, que es la quinta edición del Nacional Selectivo de Wushu Kung Fu, misma que se realizará en el Complejo de Artes Marciales (CDAM) de Guadalajara del 13 al 15 de junio, recordando que será un evento completamente gratuito para el público.

“Estoy trabajando mentalmente para no sentirme nerviosa, porque todavía siento inquietud, aunque sea la competencia aquí en Jalisco. Pero también estoy preparándome para el Nacional y ganar el primer lugar. Espero que la gente pueda asistir para que nos apoyen y se pueda obtener los resultados que queremos”, agregó Perla.

Wushu Kung Fu, un deporte para todos

Si algo caracteriza a las artes marciales chinas es que se trata de una disciplina que puede practicarla cualquier persona sin importar la edad y Estela Zúñiga es un claro ejemplo de ello. Aunque su introducción a este deporte fue hace apenas tres años, la atleta de 55 años de edad ha logrado tener un importante avance hasta ser una de las grandes protagonistas en el World Championship Cup Cka Csen 2025, tras obtener dos segundos lugares y una tercera posición.

“Yo entré por entrar, no me imaginé que fuera a ser tan constante, y mucho menos que fuera a lograr tanto, porque ya tengo muchas medallas que nunca en mi vida imaginé tener. De hace tres años para atrás nunca tuve una medalla, más que las que he ganado con las artes marciales. Eso me ha cambiado la vida, desde mi forma de pensar hasta en la parte de salud”, comentó la señora Estela.

Niños de tres o cuatro años, hasta personas mayores de 60 son bienvenidos para comenzar a practicar Kung Fu, Sanda o Tai Chi, ya que son disciplinas más amigables y menos agresivas en cuanto al desgaste físico. Pero eso sí, aseguran que son excelentes para fortalecer tu mente y encontrar calma en momentos de mayor ansiedad.

“A lo largo de esta trayectoria siempre me han inculcado que el arte marcial forja tu carácter y te ayuda a qué tan determinado seas en la vida. Las competencias sí ayudan a esa parte, a regular un poco también las emociones y tener mayor concentración”, dijo Astrid Hernández.

Se buscan patrocinadores

Desafortunadamente, al no ser una disciplina que tenga tanta difusión y conocimiento en México, las artes marciales chinas carecen de suficiente capital para que los atletas puedan participar en otros países sin hacer un gasto significativo de su propio dinero.

En la quinta edición del Nacional Selectivo de Wushu Kung Fu se prevé una participación de mil 200 competidores, por lo que José Refugio Hernández, presidente de la Asociación de Artes Marciales Chinas de Jalisco, hace una invitación a que marcas o patrocinadores se sumen a esta causa para fortalecer este deporte en el estado.

“Estamos en casa y todos los alumnos están motivados a participar, porque además de la motivación de estar con los suyos, el hecho de salir a otro estado implica más gastos para ellos. La asociación trabaja para apoyarles en algunos momentos que tienen que salir, pero no hay patrocinios. Si hay algún interesado en apoyar al deporte, sería de gran ayuda para que haya más deportistas y jóvenes haciendo deporte en vez de hacer otras cosas que no deben”, finalizó el presidente.