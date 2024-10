Atlas y Doria buscan acercarse a la Liguilla

Este viernes, el Atlas se enfrentará a Mazatlán en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas, abriendo la Jornada 12 del torneo Apertura 2024. Los Rojinegros llegan a este encuentro con el firme objetivo de mantenerse en la lucha por la clasificación directa a la Liguilla, y su defensa central, Matheus Doria, destaca la importancia de mantener una mentalidad ganadora para alcanzar sus metas.

Doria, quien llegó al Atlas esta temporada procedente de Santos Laguna, ha formado una sólida pareja en la zaga defensiva junto a Martín Nervo, uno de los pilares del equipo que dirige Beñat San José. Desde su llegada, ha aportado seguridad y liderazgo en la última línea del cuadro rojinegro, que actualmente busca consolidarse en los puestos altos de la tabla.

En sus declaraciones previas al partido, el brasileño dejó en claro la filosofía del equipo rojinegro, que llega tras ganar el Clásico Tapatío a Chivas. “Nuestros planes siempre son ganar todos los partidos. No creemos que haya partidos que se puedan perder. La mentalidad al entrar al campo siempre es ganar, sin importar el rival”, aseguró Doria, subrayando que el Atlas no se conforma con resultados a medias, sino que apunta a mejorar continuamente. “La única manera de aprender es no repetir los mismos errores, incluso cuando hemos ganado, hemos cometido errores que luego comentamos”, afirmó.

El duelo ante Mazatlán es crucial para el Atlas, ya que los Zorros necesitan sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar directamente a la Liguilla, sin pasar por el Play In. Doria enfatizó la relevancia de las próximas jornadas: “Tenemos seis partidos muy importantes por delante, y un partido menos que otros equipos. Nuestro objetivo no es solo el Play In, si podemos clasificar directamente, mejor aún”, declaró el defensa.

Con este enfoque, Atlas encarará el partido como si fuera una final. “Cada partido lo enfrentamos como una final, empezando por el próximo contra Mazatlán, donde saldremos a jugar con todo”, afirmó Doria, mostrando la determinación del equipo.

El Atlas buscará hilvanar su segunda victoria consecutiva y acercarse a la parte alta de la tabla, ya que hoy en día tienen 17 puntos y son octavos en la tabla general.

