Atlas y Chivas apoyan a su gente

Con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada y con un tono de agradecimiento, la señora Elsa Guardado Domínguez recibió este viernes, de manos de personal que labora en el Club Atlas FC, la despensa prometida, ya que la pandemia de COVID-19 la ha dejado sin empleo.

Elsa se desempeña, cada fin de semana, como guardia de seguridad, tanto en el Estadio Jalisco, como en el Estadio Akron y tras el cierre de los inmuebles en el país, personas como ella se quedaron sin trabajo, sin ingresos y con mucha frustración por la situación económica que se vive.

"Se me hace muy bien que nos estén dando ayuda, porque la verdad mi marido ahorita en lo particular no tiene trabajo y nos la estamos viendo muy difícil, porque yo tengo cuatro hijos y se me hace muy bien que nos den despensas y que nos estén ayudando", comentó la señora Elsa Guardado, una de las 278 beneficiadas por el programa Relate X Jalisco.

"Yo me dedico al hogar, pero yo venía a los juegos, yo no faltaba, mis hijos y yo. Venía a trabajar de seguridad. Entonces nos vimos afectados bastante, porque como ya no hay partidos, pues ya no hay economía, y pagando renta se me hacía bien pesado".

Su ingreso era poco, pero le alcanzaba para comer, sus hijos y ella ayudaban en lo que más se pudiera y por eso ahora, agradece toda ayuda que pueda recibir.

"Eran 250 pesos por día aquí y 270 por juego en el Akron, pero ahorita se me hace más pesado, porque no hay partidos y aparte de eso mi marido no tiene trabajo", platicó.

De manera simultánea, este viernes Atlas y Chivas entregaron despensas, cada uno en su estadio, para apoyar a la gente que labora en los inmuebles en días de partido y que se han visto afectados por el cierre de las instalaciones en días de juego, a causa de la pandemia.

