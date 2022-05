Los Tuzos de Pachuca han encontrado en este Clausura 2022 un tridente en ataque que ha puesto a temblar a todas las defensas rivales. Romario Ibarra y Avilés Hurtado tienen al hombre ideal para culminar lo que ellos hacen por banda: Nicolás Ibáñez.

No obstante, la zaga del Atlas no siente preocupación de tener que enfrentarse a este explosivo ataque, al menos así lo asegura Martín Nervo, quien aseguró que todos los equipos en México tienen jugadores de calidad en su ofensiva y ante los Tuzos no será algo nuevo.

"Va a ser un duelo muy lindo, un partido muy lindo. En lo que respecta a la zona defensiva contra la delantera de Pachuca, será como todos en México, todos tienen grandes delanteros y tenemos que estar bien atentos y hay que tener los cuidados necesarios para contrarrestarlos", dijo.

Nervo descarta que deban hacer algo especial por tratarse de Pachuca y señaló que Atlas se mantendrá en su estilo de juego que los tiene a punto de conseguir el bicampeonato.

"En este caso no hay nada en específico, sino jugar como lo estábamos haciendo en estos partidos, estar atentos, concentrados, marcar en ataque, olvidarnos un poco de cuando estamos atacando y ver cómo estamos parados, pero no hay una atención especial, estaremos atentos", agregó.

Atlas se enfrentará a Pachuca en la Ida de la Final el próximo jueves 26 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco a las 21:00 horas, con el objetivo de sacar un resultado positivo que los lleve a culminar la obre el domingo en la cancha de los Tuzos y así conseguir el bicampeonato.

