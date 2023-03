Fernando Beltrán no se incomoda por el hecho de que Atlas les presuma el bicampeonato que lograron los Zorros entre 2021 y 2022.

El "Nene" es consciente de que a él no le ha tocado salir campeón en el futbol mexicano, pero tiene claro que en ese sentido el Guadalajara es el equipo mandón en la ciudad.

"No tengo nada qué decir. Si ellos piensan así, adelante. Cuando recién eres campeón puedes pensar de esa manera. No tengo el derecho para hablar porque no he sido campeón. Lo único que me queda es que cuando sea campeón lo demostraré con hechos y ya. No tengo que ponerme a hablar de campeonatos cuando sabemos quién tiene más", comentó el "Nene".

Previo a las declaraciones de Beltrán, jugadores de Atlas como Luis Reyes aseguraron que ahora Chivas es quien vive del pasado, esto mientras que los Zorros basan sus actitudes en el presente.

El Clásico Tapatío se llevará a cabo este sábado dentro de la cancha del Estadio Jalisco, inmueble que recibirá a las Chivas a las 21:10 horas, tiempo del centro del país.

