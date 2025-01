Apenas el jueves fueron presentados los cuatro refuerzos de Atlas para el Clausura 2025 y dos de ellos ni siquiera entraron en la convocatoria de Gonzalo Pineda para enfrentar este sábado a Cruz Azul en la Jornada 1 de torneo de la Liga MX.

Muy temprano este viernes, los rojinegros emprendieron el vuelo hacia la CDMX, en el cual solamente Carlos Emilio Orrantia y Gustavo Del Prete se subieron al avión, mientras que Matías Cóccaro y Diego González se quedaron en Guadalajara para seguir mejorando en su rendimiento físico y poder disputar la Fecha 2 la próxima semana.

No hay problemas legales para que ambos elementos no hayan sido considerados, el papeleo está en orden, simplemente, al haber llegado procedentes del futbol extranjero, no están en las mejores condiciones físicas, y tampoco la adaptación es la mejor, por lo que el "Gonzo" Pineda no los tiene contemplados para medirse a La Máquina este sábado en Ciudad Universitaria.

Para este partido, Atlas podría jugar con los experimentados que ya estaban desde el torneo anterior, con figuras como Camilo Vargas, Martín Nervo, Matheus Doria, Aldo Rocha y Eduardo Aguirre como estandartes, mientras que Orrantia y Del Prete también podrían ser titulares.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF