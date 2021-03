Atlas: vamos con calma y mejorando, dice Diego Cocca

Sumar otro triunfo más para llegar a ocho partidos sin conocer la derrota, jugando cada vez más con una idea clara, y estar cerca de salvarse de pagar la multa de los 120 millones de pesos y por ende clasificar a la Liguilla, pueden hacer que la Fiel se ilusione de cara a la recta final del Guard1anes 2021, sobre todo porque su siguiente rival será el líder del torneo, Cruz Azul, la próxima semana.

“Lo que yo pienso es que en esto del futbol no se puede garantizar ningún resultado, lo que sí es que el equipo se va a matar en la cancha"

Sin embargo el técnico Diego Cocca mantiene la mesura. Él promete trabajo, esfuerzo y mucha seriedad en su labor en los entrenamientos y partidos, en donde se buscará ser protagonista del torneo.

“Lo que yo pienso es que en esto del futbol no se puede garantizar ningún resultado, lo que sí es que el equipo se va a matar en la cancha, vamos a querer ganar el partido, vamos a querer meter, el mensaje de adentro hacia afuera puede ser claro y la gente lo ve y lo siente, seguramente se verá el aliento y la ilusión para cuando vuelva al estadio, estamos trabajando, queremos ser serios protagonistas, pero no es fácil, pero lo estamos logrando, no podemos aflojar ni un metro y seguiremos trabajando para que la afición lo pueda disfrutar”, mencionó Diego Cocca.

Con respecto a su triunfo ante Puebla por la mínima diferencia, el argentino resaltó la labor de sus muchachos, haciendo énfasis en que lo mejor ha sido el trabajo en equipo.

“Hoy la figura fue el equipo, todos corrieron, el rival es muy bueno, con mucho movimiento, mucho gol y los superamos en el primer tiempo, les robamos la pelota, tuvimos la posibilidad de anotar, es algo que tenemos que mejorar, porque los perdonamos y el segundo tiempo fue más parejo, fue difícil, atacamos y ellos también, por suerte nos tocó meter el gol y hacer lo que tiene que hacer un equipo, cerrar el partido y sumar de a tres”, comentó.

JM