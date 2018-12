Atlas tiene cuatro joyas en pretemporada

Ya se las aplicaron. En Atlas hay cuatro caras nuevas en pretemporada, a quienes ya les dieron su recibimiento como debe ser y tuvieron que resignarse a perder la cabellera. Ellos son Alejandro Gómez, Alan Reyes, Irán Rivera y Ozziel Herrera, quienes el torneo pasado estuvieron participando en la categoría Sub-17.

Gómez es un central, fuerte, con buena altura al registrar 1.83 metros. Destacado campeón Sub-15, seleccionado nacional y también recientemente se coronó campeón en el torneo Cuatro Naciones.

Reyes llegó al zorro en el 2016, es el actual capitán del equipo Sub-17. Es mediocampista y en la temporada 2016-17, logró coronarse con el equipo rojinegro Sub-15, que dicho sea de paso, logró el bicampeonato del circuito.

�� Y con este gran amanecer, terminamos la primera sesión del sexto día de la #PretemporadaRojinegra en la Riviera Maya. �� pic.twitter.com/oHFGPnH7NL — Atlas FC (@atlasfc) 14 de diciembre de 2018

Ozziel es un tema muy particularidad, es México-cubano. Se desempeña como extremo por cualquiera de los dos costados y realizó su debut en Liga MX el pasado 24 de noviembre, cuando ingresó de cambio al minuto 70, del encuentro ante Rayados de Monterrey.

Rivera apenas llegó al equipo hace seis meses, es de Ciudad Guzmán. Destacado campeonato el que tuvo el torneo pasado al anotar en nueve ocasiones, con lo cual ayudó al equipo 17 a alcanzar las semifinales del Apertura 2018.

El delantero está viviendo un sueño, porque todo ha sucedido muy rápido gracias a sus condiciones futbolísticas, que hoy lo tienen en el primer equipo, con lo cual sabe que la responsabilidad crece de manera importante.

"Tengo poco en el club, apenas seis meses, pero ese tiempo que he vivido con el compañerismo y la forma de trabajar me hace muy orgulloso de portar estos colores, le doy gracias a la institución por todo lo que me ha dado".

Sabe que estará jugando en su categoría, pero esta experiencia la está disfrutando y no debe bajar la guardia porque en cualquier momento le puede tocar la fortuna de debutar en el máximo circuito, por eso pone atención a todo y aprende de los consejos de los mayores.

"Hay muchas experiencias de los compañeros, como Lorenzo Reyes o el mismo Juan Pablo Vigón, y uno trata de sacar lo mejor de cada una de ellas. De Primer Equipo me fijo en Jefferson Duque porque juega en mi posición, del plano internacional sigo a Mauro Icardi".

JM