Atlas sigue analizando refuerzos: Germán Brunati

El presidente deportivo del Atlas, Germán Brunati, habló sobre el posible fichaje del delantero paraguayo Diego González, actualmente jugador de la Lazio de Italia. Aunque el interés existe, el directivo rojinegro dejó claro que la negociación no está cerrada y que, por ahora, se trata únicamente de una opción en la baraja de refuerzos.

“Como todos los contratos, dependen de dos partes, así que veremos qué pasa más adelante. Diego González es una posibilidad, tenemos otras también, pero por cuestiones de agentes se filtra información. Primero, si el agente, el club o el área están en conversaciones, no significa que algo esté cerrado. Hasta que las cosas no estén avanzadas o firmadas, no vamos a anunciar nada. Anunciamos a los jugadores que estén llegando al club y que estén firmados”, recalcó Brunatti.

El interés por González se suma a los esfuerzos de la directiva atlista por fortalecer el ataque del equipo que dirigirá Gonzalo Pineda rumbo al próximo torneo. Sin embargo, el presidente rojinegro insistió en que el club no hará oficial ninguna contratación hasta que exista un acuerdo definitivo.

Por otro lado, Germán Brunati también aclaró la situación del delantero colombiano Mauro Manotas, quien se ha visto envuelto en rumores de salida para liberar una plaza de extranjero. El directivo desmintió esta versión y explicó que el atacante continúa enfocado en su recuperación tras su larga ausencia por lesión.

“Mauro ya está avanzado en su proceso. Ahora está de vacaciones porque cuando el equipo descansó, él estuvo trabajando. También es importante la recuperación psicológica después de lo que pasó. No necesitamos liberar ninguna plaza con él, porque Mauro no ocupa ficha en este momento. Nuestra responsabilidad como club es apoyarlo en su recuperación para que pueda volver a jugar”, afirmó Brunati.

El conjunto tapatío sigue evaluando opciones en el mercado de fichajes con miras a reforzar su plantel, mientras las negociaciones por Diego González o cualquier otro jugador continúan sin definirse.

