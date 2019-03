Atlas se medirá al América en amistoso

Atlas se enfrentará este sábado al América en California, en cotejo amistoso para aprovechar la fecha FIFA, en la cual el equipo de Coapa llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle los dos Clásicos nacionales a Chivas, eliminándolos de la Copa MX y el encuentro de la fecha 11 de la Liga MX.

Los Rojinegros buscan encontrar rápido la forma de jugar con su nuevo entrenador Leandro Cufré, quien busca su mejor once y prepara a los suyos para el cotejo de la fecha 12 ante el Santos, a jugarse el próximo viernes 29 de marzo en el Estadio Jalisco, donde el estratega se presentará ante su afición.

Los americanistas llegan con muchas bajas, así que estarán actuando con un equipo con muchos cambios con relación a su once estelar. Oribe Peralta no estará listo para jugar, ya que viene saliendo de una lesión y aunque hizo el viaje con el plantel, no tiene el alta médica.

Estos son los ausentes de América por llamados a sus respectivas selecciones: Agustín Marchesín y Guido Rodríguez, con la Argentina; Nicolás Castillo, con la Chilena; Renato Ibarra, fue a Ecuador; Mateus Uribe, con Colombia; Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Tricolor y finalmente, Bruno Valdez, con Paraguay.

Hay otros jugadores que fueron convocados a la Selección Sub-22, entre otros combinados con límite de edad.

El duelo le servirá mucho a los dos equipos, porque aquellos futbolistas que no han tenido actividad, tendrán la oportunidad de mostrarse para ser tomados en cuenta en caso de ser necesario por cualquier contingencia o simplemente porque muestren un buen nivel.

RR