Atlas, rumbo al peor torneo de su historia

Lo que va del Torneo Apertura 2018 ha sido una pesadilla para los rojinegros del Atlas. Ni sus jugadores, directiva y mucho menos La Fiel, se esperaban que el certamen fuera catastrófico para su equipo, ya que tras nueve jornadas, apenas acumulan dos puntos, sólo han hecho un gol, tienen siete derrotas y van que vuelan para romper todos los récords negativos en el futbol mexicano, mismos que posee Indios de Ciudad Juárez cuando estaba en Primera División.

El equipo de la tribu fronteriza en el Apertura 2009 hizo el peor torneo del que se tenga memoria. En las 17 jornadas de aquel campeonato no ganaron un solo partido, por el contrario, sólo igualaron seis y se llevaron 11 descalabros, dejando un total fatídico de seis puntos con siete goles a favor y 26 en contra; los Zorros se perfilan para igualar o superar estos números.

Por lo pronto, los rojinegros ya rompieron un récord en este Apertura 2018, que fue el de mayor tiempo en torneos cortos sin anotar un gol, al sumar 631 minutos sin marcar (810 en total, si se suma lo hecho en el Clausura 2018), además de que están muy cerca de igualar el récord de mayor tiempo sin ser campeón: hoy tienen 67 años, mientras que la marca la tiene Veracruz con 68 años, esto de los equipos que alguna vez ya levantaron un título en el futbol mexicano.

En aquel Apertura 2009, Indios no ganó un solo partido y ahora en el Apertura 2018, los Zorros llevan paso similar y, la peor noticia es el calendario que se avecina para Atlas, ya que quedan ocho partidos por disputar, 24 puntos en juego para el equipo de La Madriguera, los cuales lucen difíciles de conseguir. Enfrentarán a Cruz Azul, Toluca, Santos, Veracruz, Necaxa, León, Pachuca y Monterrey.

Lo bueno para Atlas, es que hasta la Jornada 9, Indios recibió una de las máximas goleadas hasta ese momento, un 5-0 propinado por Monarcas Morelia en el Apertura 2009; por el contrario Atlas tiene dos marcadores adversos de 3-0 en el Apertura 2018, uno ante América en el Azteca y otro ante Pumas en el Estadio Jalisco.

Por lo tanto, los números de Atlas e Indios de Ciudad Juárez no lucen del todo disparejos y si los Zorros no mejoran en las próximas semanas verán uno de los peores torneos en su historia en el máximo circuito.

Calendario restante para el Atlas

Jornada 10 Cruz Azul vs. Atlas Estadio Azteca

Jornada 11 Atlas vs. Toluca Estadio Jalisco

Jornada 12 Santos vs. Atlas TSM

Jornada 13 Atlas vs. Veracruz Estadio Jalisco

Jornada 14 Necaxa vs. Atlas Estadio Victoria

Jornada 15 Atlas vs. León Estadio Jalisco

Jornada 16 Atlas vs. Pachuca Estadio Jalisco

Jornada 17 Monterrey vs. Atlas Estadio BBVA

No mejoran

Lo que se tenía que presentar no tardó. Atlas cambió de director técnico, debido a los malos resultados. Gerardo Espinoza dejó el timón luego de sólo conseguir dos puntos en la Liga MX, sin embargo dejó al equipo con pie y medio en la siguiente ronda de la Copa MX, pero la directiva lo echó y contrató al argentino Ángel Guillermo Hoyos esperando que sea la solución a los malos resultados y pronto entró en actividad. Pero lo poco bueno que dejó Espinoza, Hoyos lo tiró al suelo, quedó eliminado de la Copa al caer con Zacatepec y además sumó una derrota más para Atlas, al perder con Tijuana el pasado domingo en la Liga.

La buena noticia para Rafael Márquez, Gustavo Guzmán, Guillermo Hoyos y todos los jugadores y afición del Atlas, es que en teoría no hay descenso para este año futbolístico, a menos que la directiva no considere pagar la penalización de 120 millones de pesos que debe cubrir el equipo que quede en el fondo de la tabla de cocientes al final del Torneo Clausura 2019.

