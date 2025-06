Atlas prepara su primer amistoso de pretemporada

Tras unas semanas de preparación física, entrenamientos extenuantes y exámenes médicos en la Academia AGA, los rojinegros del Atlas se aprestan para disputar su primer duelo de pretemporada de cara al Apertura 2025 y la Leagues Cup. Este partido será ante el Philadelphia Union de la MLS el sábado 7 de junio por la noche.

Desde el jueves, los Zorros, dirigidos por Gonzalo Pineda, realizaron el viaje a Filadelfia para cerrar preparación este viernes y disputar el juego amistoso ante un viejo conocido, ya que ambos conjuntos se vieron las caras en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League del 2023, teniendo como ganador al cuadro de Pensilvania.

Para este duelo, el “Gonzo” Pineda no podrá contar con varios de sus jugadores, y es que Camilo Vargas está con la Selección Colombia, Jeremy Márquez con el Tricolor, mientras que los tres “refuerzos”, Gustavo Ferraréis, el portero César Ramos y Jorge Rodríguez no hicieron el viaje a Estados Unidos, ya que la institución sigue castigada por la FIFA y al no hacer oficiales las incorporaciones, podrían acarrear problemas si es que los ponen en la cancha.

Interesante será conocer al que será el guardameta este sábado en Filadelfia, puesto que Camilo Vargas no está, José Hernández fue dado de baja y César Ramos aún no está registrado con el Atlas , por lo que todo apunta a que sea un portero de Fuerzas Básicas quien tome la responsabilidad de resguardar la cabaña, siendo Antonio Sánchez quien lleva la delantera.

