Atlas, por la sorpresa

Portarán con orgullo la rojinegra. La defenderán con responsabilidad y si es necesario, hasta con los dientes. Atacarán sin temor alguno desde este partido, así lo piensa Daniel Arreola, pues asegura que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar en caso de derrotar al Monterrey en la serie de Cuartos de Final del Apertura 2017.

Arreola declaró sin temor, sabe que las palabras en caso de un fracaso serán utilizadas en su contra. En todo su discurso denotó carácter, actitud triunfadora porque dijo, la presión es para el Monterrey. “Todos lo han visto, hicieron un gran torneo y no me espantan para nada. Sé de lo que es capaz mi equipo, No somos favoritos y somos los que vamos a dar la sorpresa. Lo veo como una gran posibilidad el hecho de que nos toque el más fuerte y no tengo otra palabra más que eso, ocuparme por lo que podamos hacer en casa. Somos una de las mejores defensas, tenemos con qué acompetir”.

“Ganar es el mejor resultado, así como no recibir gol para definir la serie en Monterrey, ya allá nos tiraremos de cabeza, nos colgaremos del palo”.

Tener todas las apuestas en contra hace más fuerte al equipo en todos los aspectos. “Que nos piquen el orgullo, que nos vean así (no favoritos como víctimas), es válido. En lo personal me pica el orgullo, me saca la casta en momentos difíciles, cuando ya no hay (fuerzas) y eso te hace sacar lo mejor siempre. En estos partidos si algo aprendí es que hay que dejar todo en la cancha”.

Cuartos de final - Ida

Estadio Jalisco

⚽ Atlas FC vs. Monterrey

Jueves 23 de noviembre

⏰ 21:30 hrs.



¡DALE ATLAS! ⚫#DesataLaFuria pic.twitter.com/nWjE9kttlJ — Atlas FC (@atlasfc) 23 de noviembre de 2017

A lo Atlas, no gracias

Arreola mencionó que durante algunos partidos del torneo regular se aferraron al famoso término “a lo Atlas”. Para esta ocasión es algo que buscan eliminar en la Liguilla siendo contundentes, mostrando seguridad en todas las líneas y espera que la afición también colabore desde la tribuna. “Esa adrenalina que tenemos debemos contenerla, estar más concentrados y controlar eso al final de los partidos. Ese nerviosismo desde la tribuna se contagia porque ya queremos que se acabe y debemos jugar con calma, estar muy tranquilos. Se siente la adrenalina, pero debemos dejar la presión para ellos y no para nosotros. Que en minutos finales nos den buenas vibras desde la tribuna”.

EL RIVAL POR...

Paco Ramírez, técnico

Cómo juega

Es un equipo muy bien armado por Mohamed. Juega con cuatro elementos arriba de gran calidad: Avilés Hurtado, Funes Mori, Dorlan Pabón y Carlos Sánchez; dos escudos que le dan equilibrio, Jonathan González y Molina; y una línea de cuatro atrás que le ha respondido.

Virtudes

Es un equipo muy agresivo, con gran peso ofensivo. Están muy bien trabajados para mantener solidez en medio campo y salir rápido al ataque. Rayados es un equipo con mucho tiempo de cancha, de trabajo que se ve reflejado en los partidos.

Debilidades

La defensiva, su línea de cuatro no ha podido ser constante, razón por la cual Mohamed ha intentado con diferentes elementos. Ahí es donde le puede doler a Rayados ante un equipo con gente rápida por afuera como lo es el Atlas con Garnica y Tabó.

Qué partido podríamos ver

Para el Atlas va a ser muy importante no recibir gol. Va a ser un partido trabado, de mucha intensidad, donde todos los sentidos están alertas, los dos equipos muy prendidos y seguramente será de esos juegos donde el equipo que se equivoca es el que termina por perder. Debe ser un cotejo de mucha tensión.

