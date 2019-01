Atlas no recibió el pase de Segura y Cálix

Como si no tuvieran suficiente con las malas noticias, los rojinegros del Atlas no contaron con el transfer de sus refuerzos Jorge Segura y el hondureño Cristian Cálix, por lo que no fueron considerados para jugar hoy contra Querétaro, ni siquiera entraron en la convocatoria del técnico Ángel Guillermo Hoyos, por lo que el debut del colombiano y del centroamericano deberá esperar unos días más. Por este motivo, los Zorros no tienen registrados ante la Liga MX a ambos jugadores.

Además, otro de los refuerzos, Ulises Torres, tampoco fue considerado por Hoyos para viajar a la capital queretana para tener participación y todo indica que alcanzará a sus compañeros a media semana en la Ciudad de México, en donde enfrentará a Pumas en el arranque de la Copa MX.

Por otro lado, para el juego frente a los Gallos de Querétaro, Guillermo Hoyos no convocó a elementos como Nicolás Pareja por todavía no estar listo tras su lesión, ni Alejandro Díaz, esto por decisión técnica.

Por tal motivo, Atlas viajó con cinco de sus ochos refuerzos, es decir, Anderson Santamaría, Ulises Zurita, Osvaldo Martínez, Jesús Isijara y Darío Burbano.

JM