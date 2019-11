Atlas firma su eliminación virtual contra San Luis

Entre insultos, abucheos, reproches por parte de la Fiel, así se fueron los jugadores del Atlas tras caer derrotados 1-2 frente al Atlético San Luis, firmando su virtual eliminación en el Apertura 2019 y el sueño de acceder a la Liguilla se va como agua entre los dedos, y es que son ya tres derrotas de manera consecutiva lo que hizo que el equipo de Leandro Cufré haya jugado su último partido del año frente a su afición.

Más dramático imposible, los 19 mil 915 aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Jalisco apoyaron en todo momento a su equipo, hasta el minuto 90 y agregado, cuando se buscaba anotar el gol que les diera la victoria.

Con el marcador empatado, el portero Camilo Vargas buscó ser el héroe de su equipo, se fue al área rival, sin embargo un mal servicio hizo que el arquero Carlos Felipe Rodríguez se avivara y despejara largo para que Nicolás Ibáñez, en base a velocidad, hiciera el segundo gol del San Luis, lapidario para el Atlas y triste para su afición.

Lo peor para los Zorros fue que los tuneros jugaron gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, esto por la expulsión de Pedro Álvarez, sin embargo ni con 10 contrarios pudo sobreponerse el Atlas y vio cómo dramáticamente se iba la clasificación a la basura.

Las acciones comenzaron bien para los rojinegros con el gol de Mauricio Cuero al minuto 16, incluso así se fueron al descanso y todo pintaba bien para los pupilos de Cufré, tenían el balón, no se veía cómo San Luis les pudiera sacar el resultado.

Sin embargo el segundo tiempo fue todo lo contrario. Los rojiblancos reaccionaron al 60’ y con una buena jugada empató Juan Castro y en tiempo de compensación Nicolás Ibáñez le dio la vuelta al marcador.

Al Atlas le resta un partido de descanso, situación que complica todavía más su calificación y cerrará el torneo en la Sultana del Norte, en donde se medirá, ya en un partido de trámite para los tapatíos, a los Rayados del Monterrey.

MOMENTOS

Camilo ya no pudo

Apenas unos minutos antes, Camilo Vargas había salvado a su equipo del gol, sin embargo la defensa no se puso tan atenta como el arquero colombiano e instantes después el San Luis consiguió el empate, en una jugada en donde el arquero colombiano ya no pudo más.

San Luis va con uno menos

El defensa y capitán del San Luis se equivocó. Pedro Álvarez dejó a su equipo con un hombre menos al ver el cartón rojo por una dura entrada cerca de su propia área, situación que Atlas buscaría aprovechar e ir con todo buscando el gol que les vuelva a dar vida en el torneo.

Camilo y Atlas se entregan

Cuando el partido estaba en tiempo de compensación y el partido seguía empatado, Atlas buscó con afán el triunfo, al grado de que Camilo Vargas buscó irse a rematar un tiro de esquina, pero un mal centro hizo que en el contragolpe San Luis hiciera el segundo gol.

JM