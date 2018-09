Atlas está bloqueado mentalmente: Andrade

No ganan, no anotan, no juegan bien y de paso viven un bloqueo mental tan grande que no pueden con él. Tras la nueva derrota sufrida, ahora ante los Xolos de Tijuana, el colombiano Andrés "Rifle" Andrade reconoció que tanto él, como sus compañeros, viven bloqueados situación que evita que los buenos resultados lleguen y por el contrario, acumulen derrota tras derrota.



Son ya cinco derrotas consecutivas, la séptima en lo que va de la campaña y para colmo, jugando en casa no han visto otro resultado que no sean descalabros y lo que es peor, no han anotado un solo gol en el Estadio Jalisco, ya que el único tanto que han conseguido en el Apertura 2018, fue en la jornada pasada, ante Tigres por conducto de Andrés Andrade, en donde también perdieron.





"Somos un equipo al que le gusta ganar, al que le gusta estar peleando arriba, pero estamos en el momento en donde no entiendo por qué ocurren estas cosas, estamos bloqueados mentalmente, porque no entendemos qué está pasando, lo único que nos queda es trabajar y en lo que falte tratar de jugarnos la vida, jugarnos ocho partidos para ganar y tratar de jugarlos como si fuera una final", comentó el "Rifle" al finalizar el compromiso entre los Zorros y los Perros de la Frontera.



Al finalizar el partido, los más de 22 mil aficionados abuchearon a los jugadores que no les quedó de otra más que apechugar y soportar la reacción de La Fiel. Pero el "Rifle" apechuga, reconoce que son ellos (los aficionados), los que tienen más derecho de reclamarles por lo que dejan de hacer en la cancha.



"Ellos vienen a pagar su boleto, ellos tienen toda la razón, siguen a un equipo que no ha ganado en nueve fechas, qué le puedo decir a la afición, no le puedo decir nada, lo único es que ellos ven que nosotros nos matamos en la cancha, nos tiramos de cabeza, pero no nos está alcanzando, por eso tenemos que buscar hacer otras cosas", comentó.



Al Atlas le viene un calendario por demás complejo, ya que la próxima semana visitarán a La Máquina de Cruz Azul, un equipo que recién perdió el invicto y buscará quién pague los platos rotos.

