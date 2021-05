Atlas, entre los favoritos de apuestas para ser campeón del Guard1anes 2021

A un día de que arranquen los Cuartos de Final, las casas de apuestas ya tienen a sus favoritos para alzar el título de campeón del Torneo Guard1anes 2021.

El domingo se definieron los partidos de Liguilla. Atlas, Toluca, Santos y Pachuca avanzaron tras imponerse en sus respectivos duelos de repechaje, pero antes de seguir soñando, se medirán a los cuatro mejores del torneo para seguir a las semifinales.

Entre los aficionados, los favoritos precisamente son estos cuatro primeros. Cruz Azul, líder general de la competencia, es el que según los fanáticos podría romper la sequía de 23 años sin título; no obstante, América, el más ganador del futbol mexicano, no se queda atrás. Rayados fue campeón no hace mucho, y su valiosa plantilla ilusiona a cualquiera; no obstante, el Puebla hizo una gran campaña, y con un futbol vistoso se metió en el Top-3.

Santos Laguna es uno de los conjuntos que más ha ganado en los últimos años, razón de sobra para ilusionar a su público. Pachuca cerró la fase regular de manera perfecta, y tras golear dejó fuera el siempre favorito Chivas de Guadalajara. Toluca ostenta 10 títulos, y a su favor también tiene al goleador de la última competencia del futbol mexicano. Pero tampoco podemos dejar fuera al Atlas, que además de haber evitado la multa de 120 millones de pesos, eliminó al invitado regular, el equipo de la década, los Tigres.

Precisamente Atlas se encuentra entre los favoritos de la casa de apuestas "Caliente", que hasta el momento se encuentra con +550, sólo por debajo del Cruz Azul y el América.

Estos son los momios:

Cruz Azul +225 América +250 Atlas +550 Monterrey +600 Santos +1000 Tuzos +1200 Puebla + 1200 Toluca + 1400

OF