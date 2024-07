Su principal labor en la cancha es anotar goles. Desde que llegó al Atlas, Eduardo Aguirre ha hecho ocho anotaciones en 29 partidos, contando lo que ha sucedido en este Apertura 2024, en donde logró marcar en la Jornada 1. Sin embargo, en el partido de este martes ante Santos Laguna, en donde los rojinegros lograron ganar 1-0, el “Mudo” no pudo gritar su gol, por más que lo intentó.

Tuvo que aparecer Jeremy Márquez al minuto 64 para anotar el único gol del partido y eso que fue de manera fortuita, en una serie de rebotes e intentos dentro del área chica. Así el canterano rojinegro le salvó la plana al surgido en la Laguna.

Fueron 90 minutos los que jugó Eduardo Aguirre frente a su ex equipo, pero fueron por lo menos dos jugadas claras para anotar, siendo la primera de ellas al minuto 6, cuando Luis Reyes le asistía dentro del área chica.

La segunda opción clara del “Mudo” fue al minuto 17, en un remate de cabeza a menos de dos metros de la línea de gol de la portería de Carlos Acevedo, sin embargo la pelota dramáticamente se fue por un costado ante el grito ahogado de la poca afición que se dio cita en las tribunas del Estadio Jalisco.

En el palco, con el rosario en la mano, buscando que no cayera el empate “a lo Atlas”, apoyando a sus nuevos compañeros estuvieron Uroš Đurđevic y Matheus Doria, así como Mauro Manotas, quien es considerado un refuerzo más, de esos que estarán listos hasta la jornada 6 o 7, como le suele ocurrir al Atlas.

Así, la Academia rompe la marca de no ganar en el presente torneo, con dos empates y una victoria para sumar hasta el momento cinco unidades, una cifra no tan mala, si se toma en cuenta que no ha perdido y el próximo viernes se meterá al Estadio Cuauhtémoc para medirse al Puebla, una oportunidad grande para sumar tres puntos más.

Y es que el fin de semana, con la Jornada 4, se pondrá punto y aparte al Apertura 2024 para dar paso a la Leagues Cup que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS y en donde los Zorros enfrentarán al Houston Dynamo y al Real Salt Lake.

Alineaciones

ATLAS

PORTERO

1.José Hernández

DEFENSAS

6. Édgar Zaldívar

(81’ 13. G. Aguirre)

2. Martín Nervo

4. Adrián Mora

14. Luis Reyes

MEDIOCAMPISTAS

7. Raymundo Fulgencio

(62’ 17. J. Lozano)

18. Jeremy Márquez

26. Aldo Rocha

(81’ 185. V. Ríos)

198. Carlos Cruz

(62’ 8. M. García)

DELANTEROS

15. Jhon Murillo

(93’ 211. I. Larios)

19. Eduardo Aguirre

D.T. Beñat San José

SANTOS

PORTERO

1.Carlos Acevedo

DEFENSAS

3. Ismael Govea

4. Santiago Núñez

17. Emmanuel Echeverría

23. Vladimir Loroña

(79’ 15. S. Naveda)

MEDIOCAMPISTAS

19. Santiago Muñoz

(67’ 26. R. Sordo)

16. Aldo López

(67’ 14. F. Villalba)

8. Salvador Mariscal

247. Tahiel Jiménez

DELANTEROS

24. Diego Medina

9. Jordan Carrillo

(79’ 184. L. Vega)

D.T. Ignacio Ambriz

MF