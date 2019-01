Atlas apunta a los primeros ocho del Clausura 2019

Los objetivos en el Atlas están claros y el principal es terminar con la ausencia en Liguilla. Anderson Santamaría sabe de la necesidad que hay en el Zorro por meterse entre los mejores del campeonato y para lograrlo, la competitividad interna es vital porque eso aumenta el nivel colectivo.

"Estamos encaminados a ir por los dos torneos, pelear en ambos”.

“No creo que haya sido un golpe a la realidad, porque nunca perdimos la humildad pese a venir de dos victorias consecutivas. Cuando ganamos no nos creemos los mejores y cuando perdemos, tampoco los peores. Estamos enfocados en el objetivo principal que es estar en los primeros ocho de la Liga y en Copa también competir. Se está utilizando el mismo plantel para los mismos torneos y si bien es cierto que se da descanso en algún momento, nosotros estamos encaminados a ir por los dos torneos, pelear en ambos”.

Santamaría indicó que en el plantel están bien centrados, saben las virtudes del equipo y las debilidades, motivo por el cual pelear los primeros lugares depende de estar concentrados en todos los cotejos.

“Vamos partido a partido, en la calidad. No pensamos en más adelante, tenemos como objetivo llegar a la Liguilla y nada nos sacará de eso. No tenía conocimiento de eso, sí sabía que no había calificado a la Liguilla pero nos vamos a enfocar en eso, esto es futbol y lo que podamos dar nosotros dentro del campo. No nos distraemos en otros temas, tampoco en que se irá el técnico porque considero que se está hablando mucho de eso. Trabajamos duro para acceder a los objetivos”.

